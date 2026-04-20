CCA aprinde semifinala FC Argeș - U Cluj Arbitrul care l-a scos din minți pe Bogdan Andone, delegat la centru: „Nu ne mai prezentăm”

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marcel Bîrsan (44 de ani) la meciul FC Argeș - U Cluj, prima semifinală a Cupei României.

Bîrsan va fi ajutat la cele două tușe de Valentin Avram şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă va fi Horia Mladinovici.

În Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Vasile Marinescu.

Bogdan Andone: „Aștept să ne arbitreze iar Bîrsan să nu ne mai prezentăm”

Delegarea lui Bîrsan vine la doar trei zile după declarațiile lui Bogdan Andone (51 de ani) de la finalul meciului cu CFR Cluj (0-1).

Antrenorul piteștenilor spunea că nu mai vede rostul ca formația sa să se prezinte la duelul cu gruparea ardeleană, în cazul unei eventuale delegări ale arbitrului de 44 de ani.

„Mă aștept să ne arbitreze din nou domnul (Marcel) Bîrsan, a treia oară într-o lună, și să nu ne mai prezentăm eventual la joc”, declara Bogdan Andone la Prima Sport.

Declarațiile lui Andone au venit în contextul în care Bîrsan se va afla pentru a treia oară consecutiv la centru într-o partidă dintre FC Argeș și U Cluj.

De fiecare dată, ardelenii au avut câștig de cauză: 3-1, respectiv 1-0.

FC Argeș, probleme cu licența europeană

Câștigarea Cupei României reprezintă o miză uriașă pentru cele patru echipe rămase în competiție: FC Argeș, U Cluj, Dinamo și U Craiova.

Echipa care va ridica trofeul se va califica automat în preliminariile Europa League.

Cu toate acestea, piteștenii nu au obținut licența pentru cupele europene și au șanse minime să o obțină.

Clubul are două luni întârziere la plata salariilor, iar UEFA cere ca tot ce e scadent la 28 februarie să fi fost achitat până pe 31 martie, iar FC Argeș nu s-a conformat.

În contextul în care FC Argeș are șanse foarte mici să primească licența, dacă echipa antrenată de Bogdan Andone va câștiga Cupa României, atunci nicio echipă nu va evolua în Europa League din această competiție, ci doar formația care va încheia campionatul pe locul 2.

