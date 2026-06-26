David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finală la 50m liber la Trofeul Settecolli de la Roma.

Campionul olimpic, european și mondial mai este înscris la 100 m liber și 200 m liber.

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Pentru David Popovici, participarea la a 62-a ediție a Trofeo Settecolli reprezintă ultimul test înainte de Campionatele Europene, care vor avea loc la Paris în perioada 31 iulie –16 august.

Popovici, în finală la Settecolli! Când are loc ultimul act

Iar debutul a fost unul cu dreptul, reușind să se califice în finală la proba de 50m liber cu al treilea timp, după ce a câștigat seria a șaptea.

David a oprit ceasul după 21.92 secunde, la 9 sutimi distanță de cel mai bun timp al său. A fost depășit doar de Santos Caribe (Brazilia) și de Hribar (Croația). Croatul s-a impus în seria a șasea cu același tmp ca Popovici.

Finala este programată în această seară, de la 21:03.

S-au calificat în finală:

Santos Caribe (Brazilia) - 21.77 Hribar (Croația) - 21.92 POPOVICI (ROMÂNIA) - 21.92 Fannon (Irlanda) - 22.02 Deplano (Italia) - 22.05 Ballarati (Italia) - 22.08 Guatti (Italia) - 22.09 Cheruti (Israel) - 22.24

„Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală”, spunea David la plecarea în Italia

David are amintiri plăcute de la Roma, unde, pe 13 august 2022, stabilea recordul mondial de la acea vreme la 100m liber, 46.86.

România mai are încă patru reprezentanți la Trofeo Settecolli

Pe lângă David, România va mai fi reprezentată de Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

Coleg cu Popovici la CS Dinamo, Denis Popescu este înscris în proba de 100 de metri spate, respectiv 100 de metri fluture.

Eric Andrieș (CSM Constanța) va lua startul în probele de 100, 200 și 400 metri liber. Robert Badea (CSA Steaua București) va concura la 200 și 400 metri mixt.

Concursul se va desfășura în format serii dimineața, de la ora 10:00, iar finalele au loc seara, de la ora 19:30. Acestea vor putea fi văzute și în România, în direct pe TVR Sport.

Programul românilor la Trofeo Settecolli

David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)

– 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie) Alexandru Constantinescu – 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie)

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