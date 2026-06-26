FCSB a plecat vineri spre Olanda, unde se va pregăti în următoarele două săptămâni pentru noul sezon, sub comanda lui Marius Baciu (51 de ani).

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Roș-albaștrii se vor pregăti în următoarele două săptămâni la Venray, oraș aflat aproape de granița cu Germania.

FCSB se pregătește în Olanda pentru sezonul 2025-2026

FCSB a revenit la antrenamente pe 22 iunie, când jucătorii au efectuat vizita medicală și primul antrenament al verii.

Stagiul de pregătire din Olanda este programat în perioada 26 iunie - 10 iulie. Prima etapă din Liga 1 este programată în weekend-ul 18-19 iulie.

În cantonamentul din Olanda, FCSB are stabilit un meci de verificare cu Royale Union Saint-Gilloise, formație din Belgia. Partida este programată pe 5 iulie.

Duelul cu Union SG are și o miză specială pentru elevii lui Marius Baciu.

Clubul belgian este echipa la care a ajuns Darius Olaru în această vară, după despărțirea de roș-albaștri.

256 de meciuri a adunat Darius Olaru la FCSB. Mijlocașul a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive în tricoul roș-albaștrilor

Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

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