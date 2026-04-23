David Popovici (21 de ani) a câștigat medalia de aur la 200m liber la Campionatele Naționale de seniori de la Otopeni.

E a doua medalie de aur la acest concurs, după cea câștigată miercuri la 50 de metri liber.

Campion olimpic la Paris în proba de 200m liber, David Popovici n-a avut nicio emoție în a câștiga aurul și la Campionatele Naționale.

Aur fără emoții! David Popovici, campion național și la 200m liber, după o victorie categorică

Popovici s-a desprins imediat după start și avea deja o secundă avans după prima lungime de bazin. Până la final avea să mărească distanța la 4 secunde.

A oprit cronometrul la 1:45.89, la aproximativ 3 secunde distanță de recordul personal la 200m liber.

Podiumul a fost completat de Eric Andrieș și Tudor Iordache.

„Sincer, nu m-a surprins nimic proba. E un timp OK, în grafic. E prima competiție, e un timp care e printre primii din lume în acest an. Recordul ăsta de la 200m liber mi se pare cel mai dificil de bătut la masculin. Probabil o să mai dureze până când va cădea.

Știu exact ce vreau. Am speranțe că pot face și mai bine. Vă mulțumesc că mă urmăriți și mă bucur că înotul are tot mai multă popularitate”, a spus David Popovici la TVR Sport.

Ce urmează pentru David Popovici

David a vorbit apoi și despre programul său, urmând să participe în perioada 26-28 iunie la Sette Colli, urmând ca între 10 și 16 august să meargă la Campionatele Europene de la Paris.

„A fost o cursă foarte bună. Sunt foarte mulțumit. Și atunci când ai 7 adversari de talie mondială lângă tine, tot cu cronometrul trebuie să înveți să te bați, deci e un antrenament foarte bun. Mai am 16 săptămâni până la Europene. Le luăm pas cu pas, concurs cu concurs. Campionatele Naționale acum, apoi un concurs internațional la sfârșitul lui iunie, Sette Colli, Europenele în august, la Paris. Suntem în grafic. Paris e un oraș care îmi poartă noroc, abia aștept să mă întorc.

Îmi place ca prima competiție din an să fie aici, la Otopeni. E un pas foarte bun, o atmosferă relaxantă cu care sunt obișnuit. Îmi place foarte mult să încep anul competițional acasă. Deși la Europene, Mondiale, competiții mari, concurez în doar două probe, am 6 curse în total, două de calificări și o finală pentru fiecare. Aici, pentru că nu repet cursa de atâtea ori, trebuie să umplu cumva spațiul, să mă pregătesc pentru zilele alea grele.

Nu știu dacă îmi propun neapărat acum să bat un record mondial. Nu vreau să mă grăbesc, îmi place suspansul ăsta. E primul an după câțiva ani foarte intenși, în care nu am Mondiale sau Jocuri. O luăm o idee mai ușor.

Pe mine m-au motivat obiectivele foarte concrete, tangibile, să fiu campion mondial, olimpic. Le-am atins. A durat un pic până să-mi dau seama ce mă motivează, pur și simplu dorința de a evolua, de a fi mai bun și de a mă depăși”, a spus David Popovici.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla clubului Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

