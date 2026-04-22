Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar

Publicat: 22.04.2026, ora 19:53
Actualizat: 22.04.2026, ora 19:54
  • David Popovici (21 de ani) a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de seniori de la Otopeni la proba de 50 de metri liber.
  • Pentru Popovici, această medalie este prima câștigată în 2026, aceasta fiind și prima sa participare la o competiție în acest an.

Campionul olimpic la natație a început cu proba de 50 de metri liber, probă la care nu a mai participat de la Campionatele Europene under 23 din 2025.

 Golazo reușit de Stanciu VIDEO+FOTO:  Execuție de senzație a mijlocașului român, în ultimul meci jucat în China
Citește și
Golazo reușit de Stanciu VIDEO+FOTO: Execuție de senzație a mijlocașului român, în ultimul meci jucat în China
Citește mai mult
 Golazo reușit de Stanciu VIDEO+FOTO:  Execuție de senzație a mijlocașului român, în ultimul meci jucat în China

David Popovici, campion național la 50 de metri liber

La prima sa participare din acest an, David Popovici a reușit să termine cu cel mai bun timp proba de 50 de metri liber la Campionatele Naționale de Seniori de la Otopeni.

Acesta a finalizat proba în 22 de secunde și două sutimi, dar fără a stabili un record național.

Popovici a fost urmat de Patrick Sebastian Dinu, de la CSM Constanța, cu un timp de 22.33 și de Mihai Gergely, de la CSU Cluj, cu un timp de 22.69.

După ce a obținut aurul la această probă, Popovici va mai concura în probele individuale la 200 m liber joi, dar și la 100 m liber sâmbătă. De asemenea, el va face parte și din ștafetele clubului Dinamo.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla clubului Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

David Popovici: „Naționalele sunt ca un antrenament”

La finalul probei câștigate la Otopeni, David Popovici a declarat:

„Mă simt foarte bine. E prima dată când concurez, în opt luni. Ca în totdeauna începem cu naționalele, e ca un antrenament mai avansat, pentru că vrem să vedem unde mă plasez în funcție de tipul de antrenament pe care îl lucrăm acum. E un test bun și nu este ușor.

Cu siguranță mi-a lipsit competiția. Sunt foarte multe emoții când sunt oamenii în tribună, mă simt foarte viu. Cu siguranță am emoții, că sunt naționale sau Jocuri Olimpice.

După părerea mea, emoțiile arată că îmi pasă, așa că sper să am emoții în toate zilele de competiție. Am avut o pauză de aproape trei luni în care am profitat de timpul ăla pentru a face tot ce nu pot să fac cât înot, să mă bucur și de viața socială”.

David Popovici a anunțat și care este principalul său obiectiv pentru acest an:

„Sper că este prima medalie din multe. E primul concurs în opt luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an şi să mă dezmorţesc.

Anul ăsta Paris e obiectivul principal. Ca întotdeauna mi-am propus doar să mă distrez şi să mă simt bine”, a mai spus Popovici pentru TVR Sport, citat de primasport.ro.

Citește și

Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Superliga
19:33
Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Citește mai mult
Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni
Campionate
19:19
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni
Citește mai mult
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni

Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
