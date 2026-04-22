Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar

David Popovici (21 de ani) a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de seniori de la Otopeni la proba de 50 de metri liber.

Pentru Popovici, această medalie este prima câștigată în 2026, aceasta fiind și prima sa participare la o competiție în acest an.

Campionul olimpic la natație a început cu proba de 50 de metri liber, probă la care nu a mai participat de la Campionatele Europene under 23 din 2025.

David Popovici, campion național la 50 de metri liber

La prima sa participare din acest an, David Popovici a reușit să termine cu cel mai bun timp proba de 50 de metri liber la Campionatele Naționale de Seniori de la Otopeni.

Acesta a finalizat proba în 22 de secunde și două sutimi, dar fără a stabili un record național.

Popovici a fost urmat de Patrick Sebastian Dinu, de la CSM Constanța, cu un timp de 22.33 și de Mihai Gergely, de la CSU Cluj, cu un timp de 22.69.

După ce a obținut aurul la această probă, Popovici va mai concura în probele individuale la 200 m liber joi, dar și la 100 m liber sâmbătă. De asemenea, el va face parte și din ștafetele clubului Dinamo.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla clubului Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

David Popovici: „Naționalele sunt ca un antrenament”

La finalul probei câștigate la Otopeni, David Popovici a declarat:

„Mă simt foarte bine. E prima dată când concurez, în opt luni. Ca în totdeauna începem cu naționalele, e ca un antrenament mai avansat, pentru că vrem să vedem unde mă plasez în funcție de tipul de antrenament pe care îl lucrăm acum. E un test bun și nu este ușor.

Cu siguranță mi-a lipsit competiția. Sunt foarte multe emoții când sunt oamenii în tribună, mă simt foarte viu. Cu siguranță am emoții, că sunt naționale sau Jocuri Olimpice.

După părerea mea, emoțiile arată că îmi pasă, așa că sper să am emoții în toate zilele de competiție. Am avut o pauză de aproape trei luni în care am profitat de timpul ăla pentru a face tot ce nu pot să fac cât înot, să mă bucur și de viața socială”.

David Popovici a anunțat și care este principalul său obiectiv pentru acest an:

„Sper că este prima medalie din multe. E primul concurs în opt luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an şi să mă dezmorţesc.

Anul ăsta Paris e obiectivul principal. Ca întotdeauna mi-am propus doar să mă distrez şi să mă simt bine”, a mai spus Popovici pentru TVR Sport, citat de primasport.ro.

