Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”

Mihai Stoica (60 de ani) a transmis decizia luată de Elias Charalambous în privința revenirii pe banca celor de la FCSB.

Tehnicianul cipriot s-a despărțit de campioană la finalul sezonului regulat, însă nu are de gând să revină în România, după ce echipa rămas din nou fără antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Mihai Stoica: „Charalambous nu revine”

Întrebat dacă antrenorul a răspuns solicitării clubului, Mihai Stoica a răspuns:

„A zis că nu vine. Vine, dar nu vine să antreneze. O să vină săptămâna viitoare în București, cu altă treabă.

(n.r. - motivul pentru care nu revine) Sunt între noi argumentele. Nu m-a surprins că a refuzat, îl cunosc”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cât despre variantele de înlocuire pe care le are pentru postul de antrenor, Stoica a transmis:

„Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari și variante de prin preajmă, dar și din țările cu fotbalul dezvoltat. Curg CV-urile”.

