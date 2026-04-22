Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost eroul echipei sale, Dalian Yingbo, după ce a marcat golul victoriei cu Liaoning Tieren printr-o execuție superbă.

Internaționalul român pare că se simte din ce în ce mai bine la noua sa formație din China, reușind să fie decisiv în 3 din ultimele 4 partide ale celor de la Dalian.

Liaoning Tieren - Dalian Yingbo 0-1 . Gol de senzație reușit de Nicolae Stanciu

Cele două formații s-au întâlnit în etapa a șaptea din Super Liga Chinei, iar tabela a rămas neschimbată până aproape de finalul jocului.

În minutul 84, la un corner al celor de la Dalian, apărarea lui Liaoning a respins cu capul în două rânduri, mingea fiind perfect așezată pentru execuția lui Stanciu.

Căpitanul naționalei a trimis un șut impecabil, din voleu, de la peste 20 de metri, mingea oprindu-se în vinclul porții gazdelor.

Dalian a plecat astfel cu toate cele trei puncte, bifând a cincea victorie consecutivă în campionat, care a propulsat-o pe locul 3, la patru puncte în spatele liderului

Chengdu Rongcheng.

2 goluri și două pase decisive a reușit Stanciu, în 7 apariții pentru Dalian

