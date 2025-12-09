Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

FIFA a anunțat că vor exista pauze de hidratare în fiecare meci de la Campionatul Mondial din 2026.

Decizia vine după ce jucătorii prezenți la Mondialul Cluburilor din această vară au avut de suferit din cauza temperaturilor ridicate din SUA.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

FIFA a anunțat noi implementări la Campionatul Mondial

Concret, în fiecare repriză a partidelor va fi câte o pauză de trei minute în care jucătorii se vor putea hidrata, temperaturile fiind foarte ridicate pe continentul nord-american în perioada verii.

Pauzele vor avea loc la jumătatea fiecărei reprize și vor fi obligatorii, chiar dacă meciurile se vor juca în condiții de temperatură scăzută.

În urma acelor întreruperi, la finalul fiecărei reprize se vor adăuga trei minute de prelungire.

Decizia a fost discutată pe 5 decembrie, la tragerea la sorți a grupelor pentru turneul final de anul viitor.

Evident, dacă există o accidentare (întrerupere) în minutul 20 sau 21 și durează mai mult, acest lucru va fi discutat pe loc cu arbitrul Manolo Zubiria, directorul FIFA pentru Campionatul Mondial

De ce a luat FIFA această decizie

Forul internațional a hotărât să introducă aceste pauze de hidratare după ce jucătorii și antrenorii prezenți la Mondialul Cluburilor din această vară au avut de suferit din cauza temperaturilor ridicate din SUA.

Turneul a avut loc în perioada 1 iunie -13 iulie 2025, în SUA, și a fost câștigat de Chelsea, după ce a învins-o cu 3-0 pe PSG.

Unele meciuri de la Mondialul Cluburilor s-au jucat în condiții extreme, la temperaturi ridicate, de aproape 40 de grade, cu umiditate mare, și la ore la care căldura era insuportabilă, 12:00 sau 15:00 (pentru a fi în prime-time în Europa).

Reacțiile jucătorilor au atras atenția. Mai ales cea a lui Enzo Fernandez, care a spus că i-a venit să leșine la Chelsea - Fluminense, 0-2.

„Am simțit amețeală, m-am întins pe teren. E mult prea cald, e foarte periculos. FIFA ar trebui să analizeze programul meciurilor”, a spus atunci Enzo Fernandes.

La rândul său, Igor Tudor, antrenorul lui Juventus de la acea vreme, a dezvăluit că zece jucători de-ai săi i-au cerut să-i înlocuiască în timpul partidei cu Real Madrid.

Și Luis Enrique, antrenorul lui PSG, s-a plâns de căldura mare din SUA, după meciul câștigat în fața lui Atletico, scor 4-0.

„Meciul a fost clar influențat de temperatură. Intervalul orar este excelent pentru publicul european, dar echipele suferă.

Din punct de vedere al jocului, este imposibil să performezi la un nivel foarte ridicat timp de 90 de minute”.

78 din cele 104 partide programate la Campionatul Mondial din 2026 se vor disputa în SUA, plus 13 în Canada și 13 în Mexic

Grupele Campionatului Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

România va juca semifinala barajului pentru calificarea la Mondial cu Turcia, pe 26 martie 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes, „tricolorii” vor da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului. Partida va avea loc pe 31 martie, iar câștigătoarea va merge în grupa D a turneului final, alături de SUA, Paraguay și Australia.

