„Am refuzat oferte de la case de pariuri” David Popovici, despre responsabilitatea pe care simte că o are:  „Mesajul meu ajunge la mulți tineri și copii” +19 foto
David Popovici/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

„Am refuzat oferte de la case de pariuri” David Popovici, despre responsabilitatea pe care simte că o are: „Mesajul meu ajunge la mulți tineri și copii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 10:09
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 10:10
  • David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial la înot, a vorbit despre statutul dobândit în urma performanțelor obținute în ultimii ani.
  • În 2025, Popovici a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

Popovici a subliniat că sportivii de top sunt, înainte de toate, oameni, cu temeri și limite, iar succesul nu trebuie să anuleze grija față de sine.

Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției
Citește și
Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției
Citește mai mult
Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției

David Popovici: „E important ca publicul să conștientizeze că suntem oameni”

„Cred că e important pentru cei din public să conștientizeze că suntem oameni, la fel ca ei. Oameni care au ales, de când erau mici, să se așeze pe drumul acesta al performanței sportive. Dar, la finalul zilei, suntem tot oameni.

Cred că ar fi mai bine pentru sportivi, în general, ca publicul să conștientizeze asta tocmai pentru a mai scădea din așteptările lor, care uneori vin pe bandă rulantă și sunt nerealiste din când în când.

Depinde de fiecare individ care face sport de performanță cum filtrează zgomotul exterior și ce păstrează în mintea lui înainte să concureze”, a declarat Popovici, conform gsp.ro.

Sportivul român a obținut medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de Natație, reușind o cursă de excepție, încheiată cu timpul de 46,61 secunde.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (19 imagini)

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+19 Foto
labels.photo-gallery

David Popovici: „Mesajul meu ajunge la mulți copii. Am refuzat o mulțime de oferte de la case de pariuri”

Întrebat dacă resimte teama de a face greșeli în afara bazinului, în contextul în care este un model pentru mulți copii, Popovici a declarat:

„Sunt atent, am grijă întotdeauna ce transmit, ce fac, pentru că știu că mesajul meu ajunge la foarte mulți tineri și copii.

Nu mi-e neapărat teamă să nu fac ceva greșit, dar am întotdeauna grijă să nu mă asociez cu vreo porcărie, pentru că iau în serios acest rol de, poate, amplificator al generației mele.

Cumva mesajele mele pot ajunge mai departe. De aceea am refuzat de-a lungul timpului, de exemplu, o mulțime de oferte de la case de pariuri și tot felul de chestii nesănătoase”, a mai spus înotătorul român.

Sper și cred că putem influența un pic noi, sportivii, care alegem să vorbim despre acest aspect, cum abordează antrenorii și părinții sportivii și sportul. Pentru că aproape oricine poate lucra ca un robot. Dar dacă ajungi după cinci, zece sau cincisprezece ani de lucrat ca un robot, chiar dacă ai douăsprezece mii de titluri olimpice, ajungi să fii mai trist, mai necăjit și într-un punct mai întunecat decât ai fost vreodată.... David Popovici

Cele mai importante medalii obținute de David Popovici:

  • Campionatele Mondiale: 2025 - 100 m liber, 200 m liber
  • Jocurile Olimpice: 2024 - 200 m liber
  • Campionatele Europene: 2024 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Mondiale: 2022 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Europene: 2022 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Europene (bazin scurt): 2021 - 200 m liber

Citește și

„Asta vreau să fac”  Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate”
Superliga
23:13
„Asta vreau să fac” Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate”
Citește mai mult
„Asta vreau să fac”  Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate”
Claudiu Keșeru a demisionat Fostul atacant nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor » Motivul plecării
Liga 2
22:31
Claudiu Keșeru a demisionat Fostul atacant nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor » Motivul plecării
Citește mai mult
Claudiu Keșeru a demisionat Fostul atacant nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor » Motivul plecării

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
Campionatele Mondiale romania inot david popovici
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share