„Am refuzat oferte de la case de pariuri” David Popovici, despre responsabilitatea pe care simte că o are: „Mesajul meu ajunge la mulți tineri și copii”

David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial la înot, a vorbit despre statutul dobândit în urma performanțelor obținute în ultimii ani.

În 2025, Popovici a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

Popovici a subliniat că sportivii de top sunt, înainte de toate, oameni, cu temeri și limite, iar succesul nu trebuie să anuleze grija față de sine.

David Popovici: „E important ca publicul să conștientizeze că suntem oameni”

„Cred că e important pentru cei din public să conștientizeze că suntem oameni, la fel ca ei. Oameni care au ales, de când erau mici, să se așeze pe drumul acesta al performanței sportive. Dar, la finalul zilei, suntem tot oameni.

Cred că ar fi mai bine pentru sportivi, în general, ca publicul să conștientizeze asta tocmai pentru a mai scădea din așteptările lor, care uneori vin pe bandă rulantă și sunt nerealiste din când în când.

Depinde de fiecare individ care face sport de performanță cum filtrează zgomotul exterior și ce păstrează în mintea lui înainte să concureze”, a declarat Popovici, conform gsp.ro.

Sportivul român a obținut medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de Natație, reușind o cursă de excepție, încheiată cu timpul de 46,61 secunde.

David Popovici: „Mesajul meu ajunge la mulți copii. Am refuzat o mulțime de oferte de la case de pariuri”

Întrebat dacă resimte teama de a face greșeli în afara bazinului, în contextul în care este un model pentru mulți copii, Popovici a declarat:

„Sunt atent, am grijă întotdeauna ce transmit, ce fac, pentru că știu că mesajul meu ajunge la foarte mulți tineri și copii.

Nu mi-e neapărat teamă să nu fac ceva greșit, dar am întotdeauna grijă să nu mă asociez cu vreo porcărie, pentru că iau în serios acest rol de, poate, amplificator al generației mele.

Cumva mesajele mele pot ajunge mai departe. De aceea am refuzat de-a lungul timpului, de exemplu, o mulțime de oferte de la case de pariuri și tot felul de chestii nesănătoase”, a mai spus înotătorul român.

Sper și cred că putem influența un pic noi, sportivii, care alegem să vorbim despre acest aspect, cum abordează antrenorii și părinții sportivii și sportul. Pentru că aproape oricine poate lucra ca un robot. Dar dacă ajungi după cinci, zece sau cincisprezece ani de lucrat ca un robot, chiar dacă ai douăsprezece mii de titluri olimpice, ajungi să fii mai trist, mai necăjit și într-un punct mai întunecat decât ai fost vreodată.... David Popovici

Cele mai importante medalii obținute de David Popovici:

Campionatele Mondiale : 2025 - 100 m liber, 200 m liber

: 2025 - 100 m liber, 200 m liber Jocurile Olimpice : 2024 - 200 m liber

: 2024 - 200 m liber Campionatele Europene : 2024 - 100 m liber, 200 m liber

: 2024 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Mondiale : 2022 - 100 m liber, 200 m liber

: 2022 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Europene : 2022 - 100 m liber, 200 m liber

: 2022 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Europene (bazin scurt): 2021 - 200 m liber

