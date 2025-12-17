Claudiu Keșeru a demisionat Fostul atacant nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor » Motivul plecării

Claudiu Keseru (39 de ani) a demisionat din funcția de director sportiv al celor de la FC Bihor.

Fostul atacant preluase funcția în urmă cu aproape un an, în luna ianuarie 2025.

Keșeru a încetat parteneriatul cu clubul la care a debutat ca jucător și a invocat motive personale pentru demisia sa.

Claudiu Keseru nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor

Anunțul a fost făcut de către clubul din Oradea pe rețelele de socializare, însoțit și de o declarație a oficialului.

„Motivele sunt doar de natură personală. Mulțumesc întregului colectiv. Mă bucur enorm că echipa de seniori, academia și clubul se află într-o situație mult mai bună decât în momentul în care am ajuns.

Încă o dată vă mulțumesc din suflet și succes mai departe. Hai, FC Bihor!”, a transmis Keșeru, conform mesajului postat de clubul orădean.

2003 este anul în care Keșeru a debutat pentru FC Bihor, în Liga 1, fiind ulterior transferat de Nantes, pentru 300.000 de euro

În același timp, și clubul i-a transmis un mesaj de rămas bun fostului atacant.

„Mulțumim Claudiu Keșerü! Directorul Sportiv al lui FC Bihor, Claudiu Keșerü, a demisionat din funcție. Fostul internațional, un produs al clubului orădean, s-a alăturat proiectului la începutul acestui an.

Succes în tot ceea ce ți-ai propus. Pentru tine, FC Bihor va fi tot timpul sinonim cu acasă”, este mesajul transmis de FC Bihor.

Clubul orădean luptă pentru promovarea în Liga 1 la finalul acestui sezon, fiind în prezent pe locul 3 în clasamentul Ligii 2, la 8 puncte în spatele liderului Corvinul.

