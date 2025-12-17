„Asta vreau să fac”  Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate” +30 foto
Alex Dobre FOTO: Sport Pictures
„Asta vreau să fac" Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate"

  • Alex Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a oferit o primă reacție, după ce a aflat că ar putea fi transferat în pauza de iarnă.

Olandezii de la Utrecht ar urma să trimită doi scouteri la București pentru a-l urmări pe Alexandru Dobre, atacantul Rapidului, în derby-ul cu FCSB.

Alex Dobre, după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB: „Vreau să scot maximum din ceea ce pot”

Liderul formației giuleștene a declarat că va da totul pe teren pentru ca echipa sa să termine anul cu o victorie în fața rivalei FCSB.

Mai mult, el a declarat că nu își face momentan planuri de plecare, fiind concentrat pe ceea ce are de făcut la Rapid.

„Concentrarea mea maximă este pe Rapid. Sunt jucătorul Rapidului. Tot ce vine din exterior nu mă afectează, nu mă interesează. Focusul meu este aici.

Mă dedic în totalitate, așa cum o fac mereu, și să reușesc alături de colegii mei să ne bucurăm și să aducem acea victorie cu FCSB, pentru că ne dorim foarte mult.

Cum am spus, nu îmi fac deocamdată planuri. Mă concentrez de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, lună la lună, să scot maximum din ceea ce pot.

Câteodată îmi iese, câteodată nu, dar cu siguranță știu un singur lucru, că mă dedic în totalitate și sper din suflet să ne îndeplinim obiectivele în acest sezon, după care vom vedea ceea ce va urma pe plan individual”, a declarat Dobre, conform gsp.ro.

Sunt fericit unde sunt. Pentru mine este o plăcere să fiu alături de colegii mei zilnic și mă simt foarte bine unde sunt Alex Dobre, căpitan Rapid

Rapid - Oțelul, meci
Rapid - Oțelul, meci

