Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”

David Popovici (21 de ani) a afirmat că-și dorește să stabiliească un nou record mondial în proba de 100 metri liber, după medalia de aur cucerită la Trofeul Settecolli.

Campionul olimpic, european și mondial a mai obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.

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David Popovici se pregătește la Roma pentru Campionatele Europene de la Paris (10-16 august). Nu a fost nevoit să forțeze pentru a obține aurul la 100 metri liber, însă a stabilit un nou record al competiției: 47.26 de secunde.

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David Popovici vrea să doboare recordul mondial la 100 metri liber

La finalul cursei, Popovici a vorbit despre performanța sa.

„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit. Mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultra specific pentru o competiție, cum vrei să fim spre European”.

Cu doar câteva minute înainte de cursa lui David Popovici, Marrit Steenbergen a stabilit un nou record mondial în proba de 100 de metri liber feminin: 51.68 secunde.

Marrit Steenbergen, record mondial în proba de 100 metri liber (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Popovici vrea să o imite pe olandeză și să doboare cât mai curând recordul mondial în proba de 100 metri liber. E sigur că va reuși.

„Am auzit, eram în «call room» și am auzit «New world record». O olandeză, nu? Wow, senzațional, bravo ei, foarte tare! Vor mai fi, sper, foarte multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat.

Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri. Nu știu dacă la Paris, poate în ianuarie, la anul în septembrie sau când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă.

46.40 secunde este record mondial stabilit de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cel mai bun timp al lui David Popovici este 46.51, reușit la Mondialele de la Singapore 2025

E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, merg foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine.

Cred că recordul competiției era tot al meu, sincer. Nu? Ok, înseamnă că am fost aproape acum câțiva ani. Dar nu contează, îl am acum. Ah, fir-ar, lasă că l-am luat înapoi acum (n.r. a deținut recordul, însă fusese doborât).

Poate îl bat mâine (n.r. - la 200 metri liber). Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, mă întreb cu mine de ieri, încerc să fiu mai bun decât varianta mea de ieri”.

David Popovici: „ Mi-am depășit așteptările”

„E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Aici sunt excepțiile, recordurile mondiale făcute în perioada asta a sezonului.

Sunt în bloc de încărcare și antrenamente pentru Europene și, în contextul ăsta, mi-am depășit așteptările.

200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât 100, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața, cel puțin la concursul ăsta.

Mâine îmi permit dimineața să înot puțin mai încet, pentru a mă califica, și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… mă rog, nu o să se întâmple, va fi la fel de bine”.

Medalii importante cucerite de David Popovici în proba de 100 metri liber:

aur la Europenele din 2022 (Roma, stabilea recordul mondial de la acea vreme - 46.86s) și 2024 (Belgrad)

aur la Mondialele din 2022 (Budapesta) și 2025 (Singapore)

bronz la Jocurile Olimpice din 2024 (Paris).

David Popovici: „E un privilegiu să fiu obosit de la faptul că oamenii strigă după autografele mele”

Lui Popovici îi este greu să treacă neobservat, oriunde ar merge, însă spune că nu-l deranjează să le dea autografe fanilor.

„N-aș zice neapărat că e obositor, poate să devină un pic prea mult la un moment dat (să dea autografe). Dar, la finalul zilei, îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat că pot să-mi câștig pâinea în felul ăsta.

Să fiu obosit de la faptul că oamenii strigă după autografele mele e un privilegiu, ceva pentru care sunt recunoscător.

Dacă vă afectează pe voi și pe public, clar ne afectează și pe noi. Dar, cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”.

Ce urmează pentru români la Trofeo Settecolli

David Popovici – 200 m liber (28 iunie)

– 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Alexandru Constantinescu – 200 m spate (28 iunie)

– 200 m spate (28 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie).

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