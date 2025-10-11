UEFA a anunțat că meciul dintre România și Austria din preliminariile CM va fi arbitrat de italianul Davide Massa (44 de ani).

Partida se va juca duminică de la ora 21:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România vine după victoria din amicalul de joi cu Moldova, scor 2-1.

Pentru naționala antrenată de Mircea Lucescu au înscris Louis Munteanu (min. 11) și Ianis Hagi (min. 44), în timp ce oaspeții au profitat de autogolul lui Ionuț Radu din minutul 39.

Davide Massa va arbitra România-Austria

UEFA a anunțat că italianul Davide Massa va arbitra meciul dintre România și Austria de duminică, din cadrul grupei H a preliminariilor pentru Mondialul din 2026.

Massa va fi însoțit de tușierii Filippo Meli și Stefano Alassio (ambii din Italia). În camera VAR se va afla Michael Fabbri, ajutat de asistentul Rosario Abisso, potrivit uefa.com.

Ultima dată când Davide Massa a arbitrat-o pe România a fost în noiembrie 2023. Atunci, „tricolorii” s-au impus cu scorul de 1-0 în fața Elveției, succes ce le-a asigurat primul loc în grupa de calificare la Euro 2024.

Golul victoriei din acel meci a fost marcat de Denis Alibec în minutul 50.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

