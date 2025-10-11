Revoluție în Liga 1  Unde se vor putea vedea meciurile din România în următorii ani

Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a dezvăluit ce schimbare are în gând pentru difuzarea meciurile din Liga 1.

Recent, contractul de drepturi TV dintre LPF și eAD a fost prelungit până în 2035. În acest moment, valoarea înțelegerii este de 30 de milioane de euro, fără TVA.

Începând cu anul 2032, aceasta va ajunge la 40 de milioane de euro pe sezon.

O premieră în Liga 1: meciuri transmise pe platformele de streaming

Orlando Nicoară, directorul general al eAD, a declarat că unele meciuri din Liga 1 se vor putea vedea pe platforme de streaming. Acest lucru s-ar putea întâmpla în ultimele sezoane din contractul abia prelungit.

„Azi, suntem departe. S-ar putea însă ca în ultimele sezoane din contractul pe care l-am prelungit să avem meciuri care vor fi transmise prin streaming. S-ar putea, dar vor fi doar câteva. Schimbarea nu va fi drastică. Nu mă gândesc azi la o schimbare drastică”, a spus Orlando Nicoară, potrivit gsp.ro.

În acest moment, în România, pe platforma de streaming Voyo se pot urmări meciurile din Premier League.

Cât costă transmisiunea unui meci din Superliga

Orlando Nicoară a vorbit și despre costul difuzării unui meci din Liga 1.

„Un meci de Liga 1 costă în total peste 100.000 de euro. În jur de 10.000-12.000 de euro e doar producția unui meci, în funcție de distanță și alte lucruri. Sunt vreo 320 de meciuri, cu tot cu baraje, deci ajungem la 3.200.000 de euro, care se adaugă la suma pe care noi o plătim cluburilor.

Meciurile trebuie produse, ca să transmiți jocul trebuie să trimiți acolo o echipă, și acestea sunt costuri de care trebuie să ținem cont”, a adăugat directorul eAD, potrivit sursei citate.

Orlando Nicoară: „Piața din România se restrânge”

Oficialul firmei care comercializează drepturile TV pentru Superliga a subliniat scăderea, odată cu trecerea anilor, a partenerilor care televizează partidele din România.

„Piața din România se restrânge. În 2017, când am început contractul, aveam 7 sau 8 parteneri cărora le vindeam drepturile. În momentul de față mai avem 3: Digi, Orange și Vodafone. Ultimul care a ieșit din piață a fost Telekom. S-ar putea să fie suficient pentru România”.

