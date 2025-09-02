Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre greșelile de arbitraj din acest sezon.

Conducătorul de la Rapid a comentat decizia „centralului” Marian Barbu de a nu acorda penalty la faza din minutul 44 al meciului cu UTA Arad, atunci când Claudiu Petrila a fost împins în careu.

Victor Angelescu, nemulțumit de deciziile de arbitraj: „Poate supărăm”

Angelescu s-a arătat nemulțumit de multiplele decizii pe care le consideră împotriva clubului său.

De asemenea, acesta i-a oferit un răspuns lui Răzvan Burleanu, după declarațiile acestuia la adresa cluburilor din Liga 1.

„Îl împinge pe Petrila cu două mâini, nu există să nu dai penalty la așa ceva, e foarte clar. Eu am spus, le număr (n.r. greșelile de arbitraj). Avem 5 penalty-uri neacordate în 8 etape.

Rapid n-a primit niciun penalty de când a început campionatul și sunt deja 5 clare. Nu știu ce sa zic, poate supărăm” , a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Victor Angelescu, mesaj pentru Burleanu: „Îi transmit că deși Rapid e neînvinsă, sunt foarte nemulțumit”

„Am văzut ce a zis domnul Burleanu și pot să-i transmit că deși Rapidul n-a pierdut niciun meci, eu sunt foarte nemulțumit de arbitraj, deci nu e nemulțumire doar atunci când pierzi.

La niciuna dintre acele 5 faze nu s-a dus nimeni la VAR. Să se uite Răzvan Burleanu la acel henț din meciul cu Oțelul care ne-a privat de două puncte. Eram la egalitate cu Craiova acum”, a mai adăugat președintele de la Rapid.

Trebuie să ne obișnuim. Și în România, dar și la nivel internațional, întotdeauna când o echipă pierde, ai o nemulțumire și niciodată nu te uiți în propria ta ogradă, ci dai vina pe arbitru. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal

