De ce Spania este favorita principală la Cupa Mondială din această vară?

Cei mai mulți specialiști și microbiști văd Spania drept principala favorită la Cupa Mondială din 2026, de startul căreia ne mai despart doar câteva zile.

Naționala iberică traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani și pare să fi construit din nou o generație capabilă să domine fotbalul mondial.

Succesul de la EURO 2024 a schimbat complet atmosfera din jurul echipei. Spania nu mai este văzută doar ca o națională talentată, ci ca o formație matură, echilibrată și pregătită pentru marile meciuri. Suporterii visează la o nouă perioadă precum 2008-2012, atunci când Furia Roja a dominat complet fotbalul. Generația lui Xavi și Iniesta a cucerit două ediții de EURO la rând și un trofeu mondial.

La Cupa Mondială 2026, naționala Spaniei este favorita numărul 1, cu o cotă de 5.50 pe platformele de pariuri fotbal online, urmată de Franța, cu cota 6.00 și Anglia, cu o cotă de 7.00. În top 5 favorite se mai află Argentina și Brazilia, ambele cu cota 9.00.

Lamine Yamal, starul naționalei la doar 18 ani

În centrul atenției se află, evident, Lamine Yamal. La doar 18 ani, starul Barcelonei este deja considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai lumii. Pare doar o chestiune de timp până ce Yamal va cuceri și un Balon de Aur.

În 2024 a doborât recordul lui Pele, atunci când a fost cel mai tânăr jucător într-o finală. La doar 16 ani, Lamine Yamal și-a trecut în cont un trofeu european cu naționala. Ulterior, a fost desemnat și câștigătorul trofeului Golden Boy.

Recent, atacantul a bifat al 3-lea titlu de campion în LaLiga, cu Barcelona. Jucătorul născut în 2007 are deja 101 apariții în tricoul roș-albastru și 30 de reușite. Pentru naționala mare joacă în mod constant din 2023.

Variante bune în toate compartimentele

Marele șoc se leagă de faptul că niciun jucător de la Real Madrid nu se află pe lista lui de la Fuente. Totuși, lotul arată promițător, cu variante bune pe toate posturile. Între buturi, bătălia se va da între Unai Simon, David Raya, Garcia și Alex Remiro. Cel mai probabil, fie portarul Barcelonei, fie cel al ”tunarilor” va fi titular.

Compartimentul defensiv nu va duce prea mult lipsa lui Carvajal, cu opțiunile următoare: Pedro Porro, Marcos Llorente, Dani Carvajal, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde, Pep Chavarria, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Pau Torres, Mario Gila, Cesar Tarrega.

De la mijloc nu vor lipsi Rodri, Pedri, Fabian Ruiz sau Dani Olmo. Tot de la Barcelona este așteptat Fermin Lopez, în timp ce prezența lui Gavi este incertă. Acesta nu are un ritm ridicat de joc, după absența îndelungată.

Într-un final, în compartimentul ofensiv, Lamine Yamal va avea mulți jucători de calitate lângă el. Nico Williams trage tare să prindă Cupa Mondială, fiind în refacere. Ferran Torres nu va lipsi nici el de la turneul final.

Luis de la Fuente, artizanul succesului

Fostul jucător al celor de la Bilbao și Sevilla a preluat naționala Spaniei în 2022. Acesta pregătise în trecut și reprezentativele U19, U21 și U23. A revoluționat complet o națională aflată în derivă, combinând tinerețea cu experiența.

Luis de la Fuente a reușit să construiască un grup unit, fără conflicte mari de orgoliu. Relațiile dintre jucători par excelente, iar acest lucru contează enorm într-un turneu atât de lung. Spania pare în acest moment cea mai echilibrată formație dintre marile candidate la trofeu.