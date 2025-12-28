Doliu în cricket Antrenorul secund a murit în timp ce echipele erau la încălzire

- Mahbub Ali Zaki (59 de ani), antrenorul secund al echipei de cricket Dhaka Capitals, a decedat, sâmbătă, înaintea meciului cu Rajshahi Warriors.
- Tehnicianul era unul dintre cei mai apreciați din Bangladesh.
În timp ce echipele se încălzeau pentru partida din campionatul Bangladeshului, Mahbub Ali Zaki s-a prăbușit pe teren.
Antrenorul secund a suferit un atac de cord
Mahbub Ali Zaki a fost înconjurat de jucători și staff. Echipa medicală a încercat resuscitarea fostului internațional chiar pe teren, potrivit banglanews24.com.
Antrenorul a fost transportat de urgență la spital, însă autoritățile au declarat decesul.
Mahbub Ali Zaki ar fi suferit un atac de cord, relatează presa locală, citată de Reuters.
Vestea morții antrenorului a ajuns la stadion după ce meciul începuse deja.
Jucătorii ambelor echipe au ținut un minut de reculegere în timpul pauzei dintre reprize.
Dhaka Capitals s-a impus în fața celor de la Rajshahi Warriors, scor 134/5 - 132/8
„Suntem profund îndurerați de această pierdere uriașă. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a postat Dhaka pe Instagram.
Cine a fost Mahbub Ali Zaki
Mahbub Ali Zaki a fost internațional de cricket din Bangladesh și unul dintre cei mai respectați jucători din țară.
După ce s-a retras din activitate, a continuat să se implice în cricket, fiind timp de 17 ani membru al Federației de Cricket din Bangladesh.