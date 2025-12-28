Doliu în cricket Antrenorul secund a murit în timp ce echipele erau la încălzire

Mahbub Ali Zaki (59 de ani), antrenorul secund al echipei de cricket Dhaka Capitals, a decedat, sâmbătă, înaintea meciului cu Rajshahi Warriors.

Tehnicianul era unul dintre cei mai apreciați din Bangladesh.

În timp ce echipele se încălzeau pentru partida din campionatul Bangladeshului, Mahbub Ali Zaki s-a prăbușit pe teren.

Antrenorul secund a suferit un atac de cord

Mahbub Ali Zaki a fost înconjurat de jucători și staff. Echipa medicală a încercat resuscitarea fostului internațional chiar pe teren, potrivit banglanews24.com.

Antrenorul a fost transportat de urgență la spital, însă autoritățile au declarat decesul.

Mahbub Ali Zaki ar fi suferit un atac de cord, relatează presa locală, citată de Reuters.

Vestea morții antrenorului a ajuns la stadion după ce meciul începuse deja.

Jucătorii ambelor echipe au ținut un minut de reculegere în timpul pauzei dintre reprize.

A Minute of Silence in Memory of Mahbub Ali Zaki 📷

Players, officials, and the entire cricketing fraternity observed a 1-minute silence to pay their respects to Mahbub Ali Zaki, honoring his life, legacy, and invaluable contribution to Bangladesh cricket pic.twitter.com/IqlTV8Azy2 — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025

Dhaka Capitals s-a impus în fața celor de la Rajshahi Warriors, scor 134/5 - 132/8

„Suntem profund îndurerați de această pierdere uriașă. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a postat Dhaka pe Instagram.

Cine a fost Mahbub Ali Zaki

Mahbub Ali Zaki a fost internațional de cricket din Bangladesh și unul dintre cei mai respectați jucători din țară.

După ce s-a retras din activitate, a continuat să se implice în cricket, fiind timp de 17 ani membru al Federației de Cricket din Bangladesh.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport