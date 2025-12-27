„Aș fi ipocrit să afirm asta” Cristi Chivu, mesaj ferm înaintea ultimul meci al anului pentru Inter: „Nu mi-aș pierde nici demnitatea, nici loialitatea”
„Aș fi ipocrit să afirm asta" Cristi Chivu, mesaj ferm înaintea ultimul meci al anului pentru Inter: „Nu mi-aș pierde nici demnitatea, nici loialitatea"

Alexandru Smeu
Publicat: 27.12.2025, ora 18:55
Actualizat: 27.12.2025, ora 18:55
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul Interului, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Atalanta.
  • Atalanta - Inter, ultimul meci al anului pentru „nerazzuri” se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Chivu le-a cerut elevilor săi să arate curaj și să profite de fiecare șansă care li se va oferi cu Atalanta.

ATALANTA - INTER. Cristi Chivu: „Trebuie să ieșim din zona noastră de confort”

„Trebuie să îndrăznim, să ieșim din zona de confort. Suntem Inter și trebuie să demonstrăm asta în fiecare meci. Atalanta ne va oferi puține ocazii, trebuie să fim buni și determinați în a le fructifica”, a declarat Cristi Chivu, citat de gazzeta.it.

Întrebat despre cum a fost anul 2025 pentru el, tehnicianul român a replicat:

„La început au fost luni dificile, din cauza a ceea ce s-a întâmplat și a finalului sezonului trecut, dar am făcut tot posibilul pentru a reveni pe drumul cel bun.

Am muncit din greu și continuăm să o facem pentru a elimina anumite mici defecte. Nu suntem perfecți și nu vom fi niciodată, dar ne străduim în fiecare zi să ne îmbunătățim”, a adăugat Chivu.

Cristi Chivu: „Aș fi ipocrit să afirm că sunt mulțumit”

Înaintea meciului de la Bergamo, Inter a fost eliminată de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei, după loviturile de departajare.

Chestionat cu privire la criticile aduse echipei și la zvonurile privind demisia, Chivu a afirmat că, indiferent de ce se va întâmpla, va rămâne loial „nerazzurrilor”.

„O mare echipă trebuie să fie mai puternică decât frustrările, nedreptățile și percepțiile. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile, așa cum facem în vestiar, spunându-ne lucrurile direct. Este nevoie de autocritică.

Aș fi ipocrit să afirm că sunt mulțumit de ceea ce am văzut la Riad. În ceea ce mă privește, ideea de a fi mereu sub presiune este stimulatoare. Nu mă preocupă etichetele și nici distorsionarea realității.

Știu ce pot aduce la masă și știu că sunt multe persoane dispuse să se așeze la masă cu mine. Dar chiar dacă într-o zi m-aș afla singur la masă, nu mi-aș pierde nici demnitatea, nici loialitatea față de Inter”, a concluzionat Chivu.

Înaintea ultimul meci al anului, Inter este lider în Serie A, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât AC Milan. De partea cealalată, Atalanta este 9, cu 22 de puncte.

