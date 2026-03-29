„De ce mă țineți aici?” Stoichiță spune că naționala e mai presus decât sănătatea pentru Mircea Lucescu: „Vrea să vină înapoi”
Nationala

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 15:30
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a vorbit despre starea în care se află Mircea Lucescu (80 de ani), după ce selecționerul României a fost internat de urgență la spital.
  • Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Citește și
Citește mai mult
Mihai Stoichiță, despre Mircea Lucescu: „Ne-a comunicat că vrea să vină înapoi”

În timp ce le vorbea jucătorilor, Lucescu s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp. Tehnicianul a ajuns în jurul orei 11:30 la Spitalul Universitar, unde mai fusese internat timp de o lună și în ianuarie.

Mihai Stoichiță a vorbit despre starea lui Mircea Lucescu, anunțând că acesta se simte mai bine.

„Acum s-au calmat jucătorii, normal că te sperii în acele situații pe care nu poți să le controlezi. Nu eram aici. Am venit de acasă. Imediat mi-au dat telefon și am venit împreună cu președintele (Răzvan Burleanu).

Nu mai are importanță ce a fost, important este că e stabil, că e bine. Important este că ne-a comunicat că vrea să vină înapoi, asta e important. Oare pe cine n-au marcat aceste zile?

Strategia a fost făcută cu «secunzii» care vor conduce acest meci (cu Slovacia), în legătură directă cu el, cred. O să vorbească cu ei (Jerry Gane și Florin Constantinovici) în ziua meciului, să stabilească să continue ceea ce au început”, a declarat Stoichiță, citat de gsp.ro.

Eu nu pot să spun ce gândește el acum. Vreau să mă duc acum la el, dar nu știu dacă pot să intru, doar familia poate să intre acolo Mihai Stoichiță, director tehnic FRF

Întrebat dacă meciul pierdut cu Turcia, 0-1, este ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei, Stoichiță a răspuns:

„Eu sper că nu! Știu, o să mi se spună că are o vârstă. Dar cum l-am văzut eu la echipa națională, în ploaie, în vânt, a făcut antrenamente, pasionat, profesionist.

Când a ajuns la spital și l-au stabilizat, a zis: «De ce mă țineți aici? Lăsați-mă să mă întorc la cantonament, că sunt OK»”.

Reacția lui Mircea Lucescu: „Mă simt bine acum”

După ce a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, care a emis un comunicat cu privire la starea selecționerului, Mircea Lucescu a oferit o primă reacție:

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a afirmat Lucescu într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii al selecționerului.

În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

  • Problemele selecționerului au apărut la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

Meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, ar fi urmat să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

Nationala
14:27
Citește mai mult
Nationala
14:01
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Mihai Stoichita
Știrile zilei din sport
Nationala
29.03
Citește mai mult
Superliga
29.03
Citește mai mult
Nationala
29.03
Citește mai mult
Nationala
29.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
11:04
11:15
09:59
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Tenis
29.03
Citește mai mult
Moto GP
29.03
Citește mai mult
Formula 1
29.03
Citește mai mult
B365
29.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 14 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 14 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
30.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share