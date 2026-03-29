Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a declarat că Federația a luat în calcul inclusiv varianta suspendării meciului cu Slovacia, după problemele de sănătate suferite de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului. Acesta va rămâne internat la Spitalul Universitar și nu va merge alături de naționala României la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia de marți.

Răzvan Burleanu, despre starea lui Mircea Lucescu: „După ce a ajuns la spital, își dorea să se reîntoarcă la bază”

Selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

La baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„În primul rând, starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă, e pe mâini sigure. E internat la Spitalul Universitar și așteptăm în orele următoare informații noi.

Am avut o situație... e pentru prima dată când trecem printr-o asemenea experiență. A fost o situație de criză. Jucătorii au fost alături de el în ședința tehnică.

Sperăm ca și jucătorii să își revină, mai ales că domnul Lucescu, imediat după ce a ajuns la spital, își dorea să se reîntoarcă în baza de pregătire a echipei naționale”, a declarat Burleanu, conform gsp.ro.

Imediat cum a ajuns la spital, domnul Lucescu își dorea practic să revină imediat. E un om foarte determinat, sperăm ca acest lucru să îi motiveze și pe jucători. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Răzvan Burleanu: „Am luat în calcul suspendarea meciului”

Federația a încercat să obțină amânarea partidei cu Slovacia, însă nu a reușit.

„A fost un scenariu de lucru amânarea meciului. Ca să se ajungă la amânare, trebuei să fie de acord ambele echipe, apoi și UEFA. Slovacii nu au fost de acord”, au precizat sursele GOLAZO.ro.

Astfel, naționala României va pleca în această seara spre Slovacia, la ora 18:30, pentru meciul amical, însă delegația va face deplasarea fără selecționerul Mircea Lucescu.

„Ionel Gane va fi antrenorul principal (n.r. la meciul cu Slovacia), va prelua toate responsabilitățile de antrenor principal.

Cum a apărut această ședință de criză, am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului. Am discutat cu colegii noștri din Slovacia, cu UEFA și totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu.

Meciul se va juca la ora stabilită. A fost doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii noștri au simțit această stare de tensiune. Toți jucătorii au trecut prin momente foarte dificile”, a mai spus Burleanu.

Întrebat dacă Mircea Lucescu ar putea totuși să stea pe bancă la meciul de marți, președintele FRF a răspuns:

În niciun caz, chiar dacă starea medicală a domnului Lucescu este stabilă, nu îl putem supune niciunui risc, oricât de mult și-ar dori. Sunt sigur că nici medicii nu îi vor permite să iasă din spital și să facă o asemenea deplasare. Răzvan Burleanu, președinte FRF

FRF: „Programul a rămas neschimbat”

Federația a anunțat că programul din aceste zile va rămâne neschimbat.

„Antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de cele întâmplate. Din acest motiv, FRF a încercat să anuleze și meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru.

Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece mâine în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu.

În aceste condiții, programul a rămas neschimbat, decolarea fiind programată în această seară, la ora 18:30”, a transmis FRF.

