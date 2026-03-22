Exclus din națională Jucătorul-cheie a înfuriat Guvernul din Iran: „Nu ai suficient discernământ”
Sardar Azmoun. Foto: IMAGO


alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 14:51
  • Sardar Azmoun (31 de ani), unul dintre golgheterii naționalei Iranului, a fost exclus din lotul naționalei, fiind acuzat de lipsă de loialitate.
La finalul lunii, Iran va disputa două meciuri amicale: cu Nigeria, pe 27 martie, și Costa Rica, pe 31 martie.

Sardar Azmoun, exclus din naționala Iranului

Sardar Azmoun, un jucător foarte important pentru naționala Iranului, a fost exclus din lot, fiind acuzat de lipsă de loialitate față de Guvern, conform aljazeera.com.

Înainte de cele două amicale de la finalul lunii, Sardar Azmoun, atacantul echipei Shabab Al-Ahli din Emiratele Arabe Unite, a postat pe rețelele de socializare o imagine cu Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului.

Sardar Azmoun și Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Foto: News.ro
Situația e tot mai tensionată în Orientul Mijlociu, între Iran și SUA și Israel. În urma conflictului, liderii de la Teheran au lansat mai multe atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite, acolo unde se află mai multe baze militare americane.

Decizia lui Sardar Azmoun de a se posta alături de emirul Dubaiului a înfuriat Guvernul din Iran, atacantul fiind acuzat de lipsă de loialitate.

57 de goluri
în 91 de selecții pentru naționala Iranului a reușit Sardar Azmoun

Astfel, Sardar Azmoun a fost exclus din naționala Iranului și nu va putea evolua în meciurile amicale cu Nigeria și Costa Rica. În plus, ar putea fi afectată și participarea sa la Campionatul Mondial.

Ulterior, Sardar Azmoun a șters imaginea cu Mohammed bin Rashid Al Maktoum de pe rețelele de socializare, dar a fost criticat dur de televiziunea de stat.

Comentatorul Mohammad Misaghi nu l-a iertat pe atacant:

„Este regretabil că nu ai suficient discernământ pentru a înțelege ce tip de comportament este potrivit într-un anumit moment.

Nu ar trebui să menajăm astfel de persoane. Trebuie să li se spună clar că nu sunt demne să poarte tricoul echipei naționale.

Nu avem răbdare pentru acest tip de comportament copilăresc și plin de frustrări. Jucătorii echipei naționale trebuie să fie oameni care cântă cu mândrie imnul și care merită să reprezinte Iranul”, a spus Misaghi, conform sursei citate.

Canalul Novad News a anunțat că un ordin de confiscare al bunurilor lui Azmoun a fost emis joi.

Participarea Iranului la Mondial, sub semnul întrebării

Iranul refuză să joace meciurile sale din faza grupelor în Statele Unite, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, afirmând că Iranul negociază cu FIFA mutarea partidelor în Mexic, una dintre celelalte două țări gazdă.

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

  • cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles
  • cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles
  • cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Totuși, președintele american Donald Trump a declarat că nu ar fi „adecvat” ca Iran să-și dispute meciurile în SUA, „pentru viața și siguranța” jucătorilor și staff-ului.

Fără a menționa Iranul, Gianni Infantino a reiterat poziția FIFA, conform căreia toate naționalele participante își vor disputa partidele conform programului anunțat în urma tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din decembrie.

FIFA nu poate rezolva conflictele geopolitice, dar ne angajăm să folosim puterea fotbalului și a Cupei Mondiale pentru a construi punți și pentru a promova pacea, gândurile noastre fiind alături de cei care suferă ca urmare a războaielor în curs Gianni Infantino, președintele FIFA

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

