Emil Dică (43 de ani), fost fotbalist la Rapid, crede că giuleștenii și-au găsit un antrenor potrivit, cu care ar putea ajunge să câștige trofee.

Costel Gâlcă a preluat Rapid în vară și a condus echipa în 16 meciuri, în care a înregistrat 10 victorii, 5 remize și o singură înfrângere.

Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura: „Rapid și-a găsit acel om”

„Îl apreciez foarte mult pe Costel (n.r. - Costel Gâlcă), a făcut o treabă foarte bună.

Cred că, în sfârșit, Rapid și-a găsit acel om, acel antrenor care poate duce această echipă spre câștigarea trofeului, la finalul acestui sezon. Sau trofee, de ce nu?”, a declarat Emil Dică, conform digisport.ro.

29,7 milioane de euro este valoarea clubului, conform transfermarkt.com. FCSB este echipa cel mai bine cotată din România, cu 48,4 milioane de euro, urmată de CFR Cluj (36,7)

De-a lungul carierei de antrenor, Costel Gâlcă a câștigat patru trofee: titlul în Liga 1, Cupa Ligii și Cupa României cu FCSB în sezonul 2014-2015, precum și Liga 2 din Danemarca în 2019-2020, cu Vejle Boldklub.

Pe lângă Rapid, FCSB și Vejle, Costel Gâlcă a mai pregătit următoarele echipe: U Craiova, Radomiak, Al-Hazem, Al-Fayha, Al-Taawoun, Espanyol, naționala României U17 și Almeria B.

Emil Dică a câștigat cu Rapid două Cupe ale României, o Supercupă și a făcut parte din echipa care a ajuns în sferturile Cupei UEFA în sezonul 2005-2006.

Ulterior, la CFR Cluj, a cucerit titlul de campion în 2010, Cupa României în același an, precum și două Supercupe, în 2009 și 2010.

Ce urmează pentru Rapid

Giuleștenii ocupă locul secund în Superliga, cu 32 de puncte acumulate, după cele 15 meciuri jucate.

Următorul meci pentru elevii lui Gâlcă va avea loc astăzi, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1.

