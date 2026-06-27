Denis Alibec a semnat Titular și căpitan în primul meci
Denis Alibec/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Denis Alibec a semnat Titular și căpitan în primul meci

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 18:15
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 18:21
  • Denis Alibec (35 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța.
  • Și fundașul Ionuț Larie (39 de ani) va continua și el alături de gruparea antrenată de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).
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Înțelegerile celor doi jucători expirau pe 30 iunie, însă oficialii clubului i-au convins să mai rămână la Farul cel puțin încă un sezon.

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Denis Alibec și Ionuț Larie continuă la Farul

„Doi dintre cei mai iubiti jucători ai echipei, Ionut Larie și Denis Alibec, vor evolua încă un sezon în tricoul Farului, club unde au crescut, s-au format și au contribuit apoi din plin la câștigarea primului titlu de campioană.

Deși sunt în acest moment liderii de vârstă din vestiar, Larie urmând să împlinească 40 de ani în ianuarie 2027, iar Alibec 36 de ani în aceeași lună a anului viitor, experiența, forma sportivă și atașamentul față de culorile alb-albastre le-a adus un nou contract cu formația de suflet.

În 126 de partide oficiale disputate până în acest moment în tricoul Farului, Denis Alibec a reușit 41 de goluri și 28 de pase decisive, în timp ce fundașul Ionut Larie a evoluat până în prezent în 307 partide în toate competițiile pentru «marinari», reușind 25 de goluri și 8 pase decisive”, a anunțat Farul Constanța pe site-ul oficial.

Denis Alibec, titular și căpitan în ziua în care a semnat prelungirea cu Farul

Spre deosebire de alte echipe care au ales să pregătească noul sezon din Liga 1 în străinătate, Farul a rămas la baza sa de pregătire de la Ovidiu.

În primul amical al verii, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău dă piept cu Fratria Varna (locul 3, Liga 2 din Bulgaria).

Denis Alibec a fost trimis pe teren încă din primul minut. Atacantul a primit și banderola de căpitan, în timp ce Ionuț Larie a fost lăsat pe banca de rezerve.

Echipa din Bulgaria a deschis scorul încă din primul minut al partidei.

Ce meciuri va mai juca Farul până la startul unei noi stagiuni din Liga 1

  • 3 iulie: Farul Constanţa  - Oţelul Galaţi (ora 17.00)
  • 8 iulie: Farul Constanţa  - Cernomore Varna (locul 7 Liga 1 din Bulgaria) - ora 17.00
  • 11 iulie: Dinamo Bucureşti  - Farul Constanta  (baza Săftica) - ora 11.00

Farul va avea un debut de foc în sezonul 2026/2027 din Liga 1.

„Marinarii” vor evolua în deplasare pe terenul vicecampioanei U Cluj, într-un meci ce se anunță special pentru Ioan Ovidiu Sabău.

„Moțul” i-a antrenat pe ardeleni în trei perioade diferite: în trei perioade diferite: 10 ianuarie - 30 iunie 2000, 1 ianuarie - 1 iunie 2023 și în intervalul august 2023 - octombrie 2025.

Cu Sabău la cârmă, U Cluj a reușit să revină în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

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