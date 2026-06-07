Alibec rămâne la Farul? Sabău nu se sperie de personalitatea lui: „Despre Nistor se spunea că e mofturos, dar a avut cel mai bun an cu mine” +6 foto
Denis Alibec FOTO: Sport Pictures
Superliga

Alibec rămâne la Farul? Sabău nu se sperie de personalitatea lui: „Despre Nistor se spunea că e mofturos, dar a avut cel mai bun an cu mine”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 15:32
  • Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Alibec (35 de ani), atacant ajuns la final de contract cu Farul.
  • Antrenorul a evitat să dea un răspuns clar legat de viitorul fotbalistului, dar a transmis că atacantul poate fi un jucător important dacă este motivat.
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Farul va juca și sezonul viitor în Superliga, după barajul câștigat cu Chindia Târgoviște, scor 1-1, 4-2 d. pen.

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Sabău nu se sperie de personalitatea lui Alibec: „Despre Nistor se spunea că e mofturos, dar a avut cel mai bun an cu mine”

„Denis Alibec este un jucător care, dacă e pregătit, poate ajuta foarte mult. Eu am lucrat cu Dan Nistor, despre care se spunea că este mofturos și greu de antrenat. A avut cel mai bun an din cariera lui cu mine antrenor. Nu a fost deloc greu de antrenat. Era primul la antrenament, alerga și cel mai mult.

Cu astfel de oameni nu ai cum să nu te înțelegi. Ești lider la interviuri, în vestiar, dar cel mai mult trebuie să fii lider în teren. Trebuie să fii eficient și să ai o motivație. Contează cât de motivat e fiecare.

Ați văzut și Chipciu, care s-a întors și la națională. Sunt oameni serioși și nu ai ce să le reproșezi. Trebuie și jucătorii de la Farul să mă înțeleagă și pe mine, cum lucrez eu”, a spus Sabău, conform digisport.ro.

FOTO. Farul Constanța - Chindia Târgoviște

Galerie foto (6 imagini)

Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (1).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (2).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (3).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (4).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (5).jpg
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Dan Nistor, fotbalistul celor de la U Cluj, a jucat 104 meciuri sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, perioadă în care a marcat 27 de goluri și a oferit 21 de pase decisive.

Sabău este unul dintre antrenorii alături de care mijlocașul a evoluat cel mai mult în carieră.

Alibec a revenit la Farul în iarnă, de la FCSB, iar experiența sa a contat în finalul complicat de sezon, reușind 7 goluri.

126 de meciuri
a adunat Denis Alibec pentru Farul, perioadă în care a marcat 41 de goluri și a oferit 28 de pase decisive

La o zi după barajul cu Chindia, Alibec le-a transmis un mesaj suporterilor.

Atacantul a admis că Farul a avut un sezon sub așteptări, dar a lăsat de înțeles că își dorește să continue la Constanța.

Oficialii Farului au lăsat și ei ușa deschisă pentru continuarea colaborării. Zoltan Iașko a spus că Alibec a ajutat mult echipa și că discuția pentru un nou contract este o prioritate.

Denis Alibec este un jucător care ne-a ajutat foarte mult. A venit cu tot sufletul alături de noi, eu și Gică Popescu l-am convins pe domnul Becali să ni-l dea înapoi. Iubește clubul, orașul, s-a și văzut în dubla contra Chindiei cum s-a dăruit și ce evoluții a avut. Au fost niște realizări din partea sa. Are o vârstă, vedem, noi ne dorim să continuăm, vom discuta. Vedem și ce își dorește și el. E clar că este o prioritate pentru noi ca să avem o discuție cu el. Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului

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