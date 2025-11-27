Alibec, refuzat în Liga 1 Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!”

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a declarat că nu își dorește să-l transfere pe Denis Alibec (34 de ani) de la FCSB.

Deși a fost adus în vară pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor formației lui Elias Charalambous, Alibec nu a reușit să se impună la FCSB.

Atacantul a bifat puține minute în tricoul campioanei, iar recent a fost și operat și nu se știe dacă va mai rămâne la echipă din iarnă.

Valeriu Iftime: „ N-ai ce să faci cu Alibec”

Întrebat dacă există posibilitatea ca Denis Alibec să fie transferat la FC Botoșani în iarnă, Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, a exclus această variantă pentru că atacantul nu se potrivește cu stilul echipei.

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare.

Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a declarat Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.

În acest sezon, Denis Alibec a bifat doar 346 de minute pentru FCSB. Atacantul campioanei a fost folosit în 13 meciuri și a marcat un gol, în partida din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

Denis Alibec se află la a doua aventură la FCSB. Acesta a evoluat prima dată la formația bucureșteană în perioada 2017-2018, revenind mai apoi în vara anului 2025, atunci când a fost transferat de la Farul.

55 de meciuri și 13 goluri a reușit Denis Alibec pentru FCSB

Gigi Becali: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Gigi Becali, patronul clubului FCSB, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec și a lăsat de înțeles că acesta ar putea părăsi echipa.

„Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre (n.r. - cu Petrolul, 1-1), să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

600.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, potrivit Transfermarkt

FOTO. FCSB - Petrolul 1-1 , ultimul meci jucat de echipa campioană

