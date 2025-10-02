Reproșul lui Politic Jucătorul de la FCSB știe ce i-a lipsit campioanei în meciul cu Young Boys: „Puteam obține mai mult”

FCSB - Young Boys 0-2. Dennis Politic (25 de ani), atacantul campioanei României, a reacționat după înfrângerea de pe Arena Națională.

FCSB a pierdut partida cu elvețienii de la Young Boys, scor 2-0. Astfel, campioana rămâne cu 3 puncte acumulate după primele două etape disputate în grupa XXL din Europa League, grație victoriei obținute cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

FCSB - YOUNG BOYS. Dennis Politic: „Puteam obține mai mult”

Jucătorul campioanei a vorbit despre evoluția sa și a colegilor în partida din această seară, dar și despre ce va urma pentru campioana României.

„Sunt fericit că am debutat în Europa League. A fost un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit. Cred că puteam obține mai mult, am avut momente bune, ocazii clare, dar nu am marcat și ne pare rău. Trebuie să ne revenim repede și să ne concentrăm pentru meciul de duminică.

Contează foarte mult în astfel de meciuri să nu pierzi oameni (n.r. - despre accidentarea lui Edjouma). Când pierzi un mijlocaș central care ține echilibrul jocului e greu, dar mă bucur că am arătat caracter și am luptat până la sfârșit.

Este o echipă cu calitate care participă în Europa an de an. E un nivel superior în Europa și cred că noi suntem pe punct de revenire. Părerea mea este că nu am arătat rău dar trebuie să fim mai buni la finalizare, inclusiv eu”, a declarat Dennis Politic, la Prima Sport.

Dennis Politic: „ Ne-am concentrat doar pe acest meci, acum ne pregătim pentru Craiova”

„Cu Bologna va fi foarte greu, cum fiecare meci în Europa e foarte greu. Îi vom trata cu mare respect dar vom încerca să obținem cele 3 puncte.

Îmi doresc foarte mult victoria duminică, iar apoi sper să ne întoarcem cu forțe proaspete după pauza de națională. Nu ne-am gândit la meciul cu Craiova, ne-am concentrat doar pe această partidă. Abia acum începem să ne pregătim pentru meciul de campionat.

Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot și sper să prind continuitate, sa am minute”, a mai adăugat Dennis Politic.

