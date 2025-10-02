Reproșul lui Politic Jucătorul de la FCSB știe ce i-a lipsit campioanei în meciul cu Young Boys: „Puteam obține mai mult” +21 foto
Dennis Politic FOTO: Sport Pictures
Europa League

Reproșul lui Politic Jucătorul de la FCSB știe ce i-a lipsit campioanei în meciul cu Young Boys: „Puteam obține mai mult”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 22:05
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 22:28
  • FCSB - Young Boys 0-2. Dennis Politic (25 de ani), atacantul campioanei României, a reacționat după înfrângerea de pe Arena Națională.

FCSB a pierdut partida cu elvețienii de la Young Boys, scor 2-0. Astfel, campioana rămâne cu 3 puncte acumulate după primele două etape disputate în grupa XXL din Europa League, grație victoriei obținute cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește și
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză

FCSB - YOUNG BOYS. Dennis Politic: „Puteam obține mai mult”

Jucătorul campioanei a vorbit despre evoluția sa și a colegilor în partida din această seară, dar și despre ce va urma pentru campioana României.

„Sunt fericit că am debutat în Europa League. A fost un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit. Cred că puteam obține mai mult, am avut momente bune, ocazii clare, dar nu am marcat și ne pare rău. Trebuie să ne revenim repede și să ne concentrăm pentru meciul de duminică.

Contează foarte mult în astfel de meciuri să nu pierzi oameni (n.r. - despre accidentarea lui Edjouma). Când pierzi un mijlocaș central care ține echilibrul jocului e greu, dar mă bucur că am arătat caracter și am luptat până la sfârșit.

Este o echipă cu calitate care participă în Europa an de an. E un nivel superior în Europa și cred că noi suntem pe punct de revenire. Părerea mea este că nu am arătat rău dar trebuie să fim mai buni la finalizare, inclusiv eu”, a declarat Dennis Politic, la Prima Sport.

Dennis Politic: „Ne-am concentrat doar pe acest meci, acum ne pregătim pentru Craiova”

„Cu Bologna va fi foarte greu, cum fiecare meci în Europa e foarte greu. Îi vom trata cu mare respect dar vom încerca să obținem cele 3 puncte.

Îmi doresc foarte mult victoria duminică, iar apoi sper să ne întoarcem cu forțe proaspete după pauza de națională. Nu ne-am gândit la meciul cu Craiova, ne-am concentrat doar pe această partidă. Abia acum începem să ne pregătim pentru meciul de campionat.

Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot și sper să prind continuitate, sa am minute”, a mai adăugat Dennis Politic.

FCSB - Young Boys meci 25.jpg
FCSB - Young Boys meci 25.jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Duelul prăbușirii FCSB  Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?
Europa League
21:40
Duelul prăbușirii FCSB Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?
Citește mai mult
Duelul prăbușirii FCSB  Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
21:09
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Young Boys Berna europa league fcsb dennis politic
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share