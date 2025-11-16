Denis Drăguș, dărâmat VIDEO. Atacantul și-a găsit cu greu cuvintele după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau doar să-mi cer scuze” +7 foto
Denis Drăguș/ Foto: captura Prima TV
Nationala

Denis Drăguș, dărâmat VIDEO. Atacantul și-a găsit cu greu cuvintele după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau doar să-mi cer scuze”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 00:43
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 01:35
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) și-a prezentat scuzele, după cartonașul roșu încasat în minutul 67 al partidei, când scorul era 1-1.

Intrat în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.

Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat „roșul” din buzunar.

Drăguș l-a „bătut” pe Vlădoiu  FOTO: Atacantul naționalei, prăbușit pe tunel după ce  a intrat în istorie: a depășit recordul de la Mondialul
Drăguș l-a „bătut” pe Vlădoiu FOTO: Atacantul naționalei, prăbușit pe tunel după ce a intrat în istorie: a depășit recordul de la Mondialul
Drăguș l-a „bătut” pe Vlădoiu  FOTO: Atacantul naționalei, prăbușit pe tunel după ce  a intrat în istorie: a depășit recordul de la Mondialul

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș: „Vreau doar să-mi cer scuze”

Fotbalistul celor de la Eyupspor a venit dărâmat la interviul de după meci și și-a găsit cu greu cuvintele, în momentul în care a încercat să explice faza eliminării.

„Vreau doar să-mi cer scuze față a tuturor, în fața românilor, colegilor, echipei și îmi pare extrem de rău de ce s-a întâmplat.

Nici nu l-am văzut bine, nici faza nu am revăzut-o. Am avut impresia că am atins eu primul mingea.

Chiar nu nu am multe cuvinte după seara asta. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și sper să ne calificăm de la baraj”, a spus Denis Drăguș.

126 de secunde
a stat Denis Drăguș pe teren în partida cu Bosnia, înainte de a fi eliminat. În 1994, Vlădoiu a luat „roșu” după 143 de secunde în meciul cu Elveția, de la Mondial
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș a plecat iritat din timpul interviului

După ce a comparat eliminarea lui Drăguș cu alte momente negre din istoria naționalei, un jurnalist l-a întrebat pe atacant cum va reuși să se împace cu gândul că intră în istoria primei reprezentative printr-un „gest nefericit”.

„Eu am venit aici să-mi cer scuze, în primul rând, dar dacă începi cu...”, a afirmat fotbalistul lui Eyupspor înainte de a pleca de la interviu.

Eliminarea lui Jean Vlădoiu din duelul cu Elveția, gafa lui Prunea din meciul cu Suedia, ambele de la CM 1994, și cornerul lui Dorinel Munteanu din partida cu Danemarca din preliminariile EURO 2004 au fost momentele amintite de jurnalist.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA  3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

