FCSB - PETROLUL 2-2. Denis Drăguș (27 de ani) este conștient că lipsa meciurilor din ultima perioadă i-a afectat ritmul și randamentul, însă speră să ajungă cât mai repede la capacitate maximă.

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Ajuns cu surle și trâmbițe la FCSB, atacantul român și-a făcut debutul pentru roș-albaștri, însă nu a convins în primele sale minute în tricoul fostei campioane a României.

FCSB - PETROLUL 2-2 . Denis Drăguș: „Trebuie ca și eu să ajung repede la 100%”

Internaționalul român și-a anunțat și obiectivul pe plan personal.

„Mă bucur că am debutat, mă bucur că sunt din nou acasă. Merităm să câștigăm. Trebuie să ne revenim, să facem puncte. Trebuie ca și eu să ajung repede la 100%. Am mai jucat în bandă, nu e ușor când nu ai meciuri.

E un sentiment plăcut să joci cu atâția oameni, presiunea nu e o problemă. Trebuie să răsplătesc încrederea primită.

Ce spune patronul, de 20 de goluri, e un obiectiv. Dorința de a ajunge acolo o am și eu. Îmi doresc să marchez. Tase (n.r. Florin Tănase) și Coman (n.r. Florinel) mi-au spus că nu va fi ușor.

FCSB e o echipă împotriva tuturor, dau mai mult decât pot, e un pic diferit de alte locuri. Mi-au dat încredere amândoi, m-au încurajat”, a declarat Denis Drăguș

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