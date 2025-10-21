„O greșeală totală” Cârțu a analizat scandalurile de la Craiova, cu Baiaram și Rădoi: „Îți dai seama cum reacționam eu?”

Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre scandalurile din jurul echipei din Bănie din ultimul timp.

Oficialul oltenilor a criticat gestul lui Ștefan Baiaram după ce a înscris în meciul cu Unirea Slobozia, scor 3-1, din etapa 13 din Liga 1.

Semnele făcute de jucătorul Craiovei l-au supărat atunci și pe Mirel Rădoi, antrenorul echipei. „De ce trebuia să facă asta?” s-a putut citi pe buzele tehnicianului.

Sorin Cârțu, despre gestul lui Baiaram: „O greșeală totală”

Imediat după reușita sa din minutul 35, cu Unirea Slobozia, Baiaram s-a îndreptat spre suporterii aflați la tribuna a doua. Acesta le-a făcut fanilor semn să tacă, a dus mâna spre numărul de pe tricou, iar apoi le-a bătut acestora obrazul.

Sorin Cârțu consideră că gestul atacantului lateral a fost nepotrivit.

„ E o greșeală totală ce a făcut Baiaram. Cu tribuna niciodată nu câștigi. Îți spune un om care a avut atitudini de genul ăsta. Până la urmă a trebuit să-mi fac o analiză și să tac din gură.

La Craiova, când ai comportamente din astea, lumea se manifestă așa datorită dragostei și pasiunii pe care le au pentru tine.

Ca să îi împaci, trebuie să le dai multe motive de satisfacție. E atacant, trebuie să le dea goluri. Baiaram nu poate să se detașeze de tribună, de ceea ce vorbesc suporterii. E o mare greșeală, el trebuie să fie preocupat de ce trebuie să facă pe teren.

Copilărisme! E un copil, e un tânăr care mai are până la maturitate. Are mari calități, dar poate are și anumite frustrări pentru că acum poate ar fi trebuit să fie plecat pe afară. A fost la câțiva centimetri de un transfer.

Dar asta e meseria lui, obligația lui, trebuie să asculte și să nu reacționeze. Meseria lui e să dea gol pentru echipă, nu ca să reacționeze în fața suporterilor”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport.

Sorin Cârțu, despre conflictul Rădoi - Lucescu: „Îți dai seama cum reacționam eu?”

Înainte de partida dintre FCSB și U Craiova, scor 1-0, Gigi Becali a afirmat că a fost contactat de Mircea Lucescu pentru a le ura noroc roș-albaștrilor în meciul din etapa 12.

La conferința de presă de după acel meci, Mirel Rădoi a fost foarte furios după gestul selecționerului României.

Sorin Cârțu, oficialul oltenilor, îi înțelege nemulțumirea antrenorului echipei din Bănie și consideră că o astfel de reacție este normală în această situație.

„ Tu îți dai seama cum reacționam eu? (n.r. - râde) Poate mă afecta mai mult decât pe Rădoi. Eu sunt sincer, știu cum am fost ca antrenor și ce probleme ridicam. Mai ales în disputele mele cu echipa X sau Y.

Să auzi înainte de Craiova - FCSB pe cineva care trebuie să fie clar într-o poziție neutră să spună că s-ar bucura să câștige cineva, sigur m-ar deranja. Și eu îți dau ție jucători. Înțeleg ieșirea lui Rădoi.

Bine, fiind distanța asta între el și Mircea Lucescu, și ca experiență, și ca vârstă, e suficientă o atenționare și gata. Oricum, n-a fost foarte agresiv Mirel, dar a fost deranjat. Când auzi o chestie din asta, sigur ai o reacție”, a mai spus Sorin Cârțu.

VIDEO. Declarațiile lui Mirel Rădoi după FCSB - U Craiova 1-0

Mircea Lucescu i-a răspuns lui Mirel Rădoi: „Să învețe să citească!”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Lucescu. „Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat” , a fost primul comentariu al lui Il Luce.

Apoi a continuat: „Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult”.

FOTO. FCSB - U Craiova 1-0

