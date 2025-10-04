„Mă întrebam ce are bun!” Dennis Man începe să fie descoperit de olandezi. Decizia antrenorului lui PSV
Dennis Man și colegul Saibari, la 1-1 cu Leverkusen Foto: Imago
„Mă întrebam ce are bun!” Dennis Man începe să fie descoperit de olandezi. Decizia antrenorului lui PSV

Theodor Jumătate
Publicat: 04.10.2025, ora 13:56
Actualizat: 04.10.2025, ora 14:34
  • Dennis Man, 27 de ani, a lăsat în urmă problemele de adaptare și joacă tot mai bine la PSV Eindhoven. 
  • Un jurnalist olandez important, care l-a criticat după primele meciuri, îl laudă acum. 
  • Ce a hotărât antrenorul Peter Bosz pentru duelul de sâmbătă seară, în Eredivisie.

Dennis Man a avut un start complicat la PSV Eindhoven, după transferul de la Parma, de 8,5 milioane de euro.

Citește și
Citește mai mult
„Tricolorul” a fost înlocuit la pauză în primele două meciuri, 4-2 cu Groningen și 0-2 cu Telstar, nemulțumindu-l pe antrenorul Peter Bosz.

Criticat la început: „Man nu m-a convins”. Ce aștepta PSV de la el

Următoarele două partide de campionat le-a văzut de pe banca de rezerve. Și a debutat în Champions League doar zece minute în finalul duelului pierdut cu Union Saint-Gilloise (1-3).

Man, duel câștigat în Ligă, la Leverkusen - PSV 1-1 Foto: Imago Man, duel câștigat în Ligă, la Leverkusen - PSV 1-1 Foto: Imago
Man, duel câștigat în Ligă, la Leverkusen - PSV 1-1 Foto: Imago

Jurnaliștii olandezi îl criticau. Hans Kraay Jr, fost jucător, cunoscut analist în Țările de Jos, scria în rubrica pentru Voetbal International că „Man nu m-a convins deocamdată ca înlocuitor al lui Bakayoko. Totuși, românii sunt înnebuniți după el, așa că îmi spun: «Ai răbdare, Hans!»”.

Sursele GOLAZO.ro de la Eindhoven dezvăluiau ce așteaptă Bosz de la Dennis: „Implicare și comunicare, în afară de goluri și pase decisive”. Antrenorul voia să-l vadă conectat total și la pregătire, nu doar la meciuri.

Man e acum printre cei mai buni. „Am avut îndoieli, dar nu e un transfer rău”

Ultimele două partide la PSV au arătat schimbarea lui Man.

  • Împotriva lui Excelsior, în Eredivisie, a intrat în minutul 70 și a reușit la prima acțiune assistul victoriei (2-1). 
  • La 1-1 în deplasare cu Bayer Leverkusen, în Ligă, a fost titular, printre liderii roș-albilor. 
7,5 a fost nota
primită de Dennis Man după 1-1 cu Bayer, pe site-ul Voetbal Primeur. Doar el și portarul Kovar au luat 7,5 la PSV

Sâmbătă seară, pe terenul lui Zwolle, extrema e așteptată din nou în primul „11”. Profită de accidentarea gravă a lui Van Bommel. Veteranul Perisic a fost trecut pe aripa stângă și Man e pe dreapta.

Același Hans Kraay Jr are cuvinte frumoase acum.

Dennis face și presing bun la PSV Foto: Imago Dennis face și presing bun la PSV Foto: Imago
Dennis face și presing bun la PSV Foto: Imago

„Știu că Man nu va fi interesat de ce spun eu, dar am avut îndoieli asupra lui. Mă întrebam ce are bun!

Dar are ceva. Are un picior stâng bun, la fel, accelerarea. Începi să vezi tot mai mult că nu e un transfer rău”, a declarat acesta la ESPN.

Man are și capacitatea de a marca. O are, îl știu din Italia. A înscris niște goluri frumoase la Parma Danny Koevermans, fost atacant la Alkmaar și Eindhoven

Citește și

Stranieri
13:15
Citește mai mult
Stranieri
12:31
Citește mai mult
olanda Liga Campionilor PSV Eindhoven eredivisie dennis man
