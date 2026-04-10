Dennis Man și trofeul pentru campionii Eredivisie Foto: Imago
„Man să se teamă” A cucerit primul titlu al carierei, dar olandezii îl avertizează asupra viitorului la PSV. Ce i se reproșează

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 16:53
  • Dennis Man, 27 de ani, e apreciat în Țările de Jos după ce a devenit campion în premieră, cu PSV Eindhoven. 
  • Totuși, jurnaliștii olandezi care îi subliniază calitățile îi atrag atenția asupra minusului său la alb-roșii. 
  • Ce i-a spus antrenorul secund al lui PSV, fost internațional batav.

Dennis Man a așteptat 11 ani pentru a cuceri în sfârșit primul titlu de campion al carierei.

Dennis Man, totul pe 27 la PSV

Totul s-a legat în acest sezon de un număr care i-a purtat noroc internaționalului nostru.

  • 27 de ani este vârsta sa. 
  • 27 este numărul purtat pe tricou. 
Dennis Man, numărul 27 al lui PSV Foto: Imago
  • 27 este cifra titlurilor câștigate de PSV Eindhoven în istoria campionatului olandez. 

Patru meciuri extraordinare, dar un singur adversar mare: Napoli

Extrema a avut meciuri în care a impresionat Țările de Jos după transferul de la Parma, în vara lui 2025, pentru 8,5 milioane de euro.

  • 4 octombrie: gol și assist la 4-0 (d) cu Zwolle, în Eredivisie. 
  • 21 octombrie: două goluri la 6-2 cu Napoli (a), în Liga Campionilor. 
  • 31 octombrie: gol și assist la 5-2 cu Sittard (a), în Eredivisie. 
  • 10 ianuarie: gol și assist la 5-1 cu Excelsior (a), în Eredivisie. 

Singurul adversar important în fața căruia a înscris a fost Napoli.

16 goluri
a influențat Dennis Man (10 reușite, 6 pase decisive) în 33 de meciuri jucate în toate competițiile la PSV (6 goluri, 6 assisturi în Eredivisie)

„Man a demonstrat că are clasă. Dar e inconstant”

Într-o analiză a sezonului, site-ul batav Voetbalprimeur.nl evidențiază partea bună și foarte bună a lui Man, dar și minusul său alarmant.

Dennis Man, în autocarul decapotabil în care a sărbătorit titlul cu PSV Foto: Imago
Dennis Man, în autocarul decapotabil în care a sărbătorit titlul cu PSV Foto: Imago

„După accidentarea gravă a lui Van Bommel, Man și-a asigurat rapid locul în echipa de start.

În mai multe partide, extrema de picior stâng a demonstrat că are clasă tehnică. Viteza este și ea o armă serioasă”, a comentat VP.

Totuși, există și ceva negativ.

Man nu a impresionat mereu la PSV, e inconstant. Ar trebui să aibă un impact și mai mare, în special în meciurile importante Voetbal Primeur, site olandez

Concluzia: „Un sezon de debut mai mult decât reușit pentru Man, dar are motive să se teamă când Van Bommel și Perisic vor fi amândoi apți”.

Sfat pentru Man: „Dacă alergi mai intens, vei trăi astfel de momente mai des”

Ibrahim Afellay, fost internațional olandez, cvadruplu campion al Țărilor de Jos cu PSV, având titluri și cu Barcelona și Olympiacos, i-a dat un sfat lui Man, după sărbătoarea titlului pe străzile din Eindhoven.

Dennis a înregistrat sărbătoarea din Eindhoven Foto: Imago

„Mi-a zis că nu a mai trăit așa ceva niciodată. Ei bine, atunci trebuie să alergi mai intens, i-am răspuns. Vei trăi astfel de momente mai des”.

