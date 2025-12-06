Verstappen, în pole position! Final incendiar în Formula 1 » Toate scenariile în care Max, Norris sau Piastri pot câștiga titlul + Cine transmite cursa de la Abu Dhabi

Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie cu Marele Premiu din Abu Dhabi.

Max Verstappen a obținut cel mai bun timp în calificări și va pleca din pole position în Emirate.

Ultima cursă a sezonului începe duminică, de la 15:00 (ora României).

În ciuda parcursului foarte bun al piloților McLaren din a doua jumătate a sezonului, lupta pentru titlu a fost relansată complet după evenimentele fără precedent din ultimele trei etape.

Cine transmite la TV Marele Premiu din Abu Dhabi

Cursa din Emiratele Arabe Unite poate fi urmărită la TV în România, în direct pe Antena 1, dar și online pe Antena Play, de la ora 15:00.

În calificările de sâmbătă, campionul mondial Max Verstappen a obținut cel mai bun timp, 1:22.207, și va pleca primul în cursa de duminică.

În spatele său s-au clasat piloții McLarean, Lando Norris și Oscar Piastri, la o distanță de 0,201, respectiv 0,230 secunde.

Toți cei trei piloți au șanse cât se poate de reale să câștige titlul mondial la finalul cursei din Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă:

1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte

2. Max Verstappen (Red Bull) - 396 puncte

3. Oscar Piastri (McLaren) - 392 puncte

4. George Russell (Mercedes) - 309 puncte

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230 puncte

În urmă cu două săptămâni, la cursa din Las Vegas, ambii piloți McLaren au fost descalificați, din cauza unei uzuri ridicate a blocurilor de protecție, iar imediat după, în Qatar, Verstappen s-a impus în cursa finală, relansând complet lupta pentru titlu.

Care sunt scenariile în care fiecare pilot poate deveni campion mondial

Pentru liderul Lando Norris, oricare dintre primele trei poziții la finalul cursei de mâine îi garantează titlul mondial.

Situația se complică doar dacă englezul termină pe 4 sau mai jos, fiind nevoie ca adversarii săi să nu câștige cursa.

Max Verstappen își poate adjudeca titlul dacă va câștiga cursa, cu condiția ca Norris să încheie cel mult pe poziția a patra. Dacă va termina al doilea, e nevoie ca Norris să încheie cel mult pe 8, iar Piastri cel mult pe 3.

Nu în ultimul rând, Oscar Piastri e nevoit să câștige cursa, cumulat cu o clasare a colegului său Lando Norris maximum pe poziția a șasea, fără să mai conteze cum încheie Verstappen cursa, iar în cazul unui loc secund, Norris trebuie să încheie maximum pe 10, iar olandezul cel mult pe locul 4.

Scenariile prin care fiecare dintre cei trei piloți poate deveni campion mondial / Foto: Formula 1

