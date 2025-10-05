Mesaj pentru FCSB? Măldărășanu, despre transferul lui Kevin Ciubotaru : „Să rămână cu picioarele pe pământ” +50 foto
Marius Măldărășanu. Foto: Captură YouTube, @FCHTV
Superliga

Mesaj pentru FCSB? Măldărășanu, despre transferul lui Kevin Ciubotaru: „Să rămână cu picioarele pe pământ"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.10.2025, ora 09:32
Actualizat: 05.10.2025, ora 09:42
  • Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
  • Jucătorul a atras atenția lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Finanțatorul FCSB a transmis recent că este interesat de transferuri doar dacă e vorba de un fundaș care să ajute echipa în privința regulii U21, iar acum Ciubotaru ar reprezenta o posibilă variantă pentru mercato de iarnă.

Marius Măldărășanu, avertisment pentru FCSB: „Kevin trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Tinerii sunt inconstanți”

„Se vorbește, e adevărat, dar e foarte important ca el să rămână cu picioarele pe pământ. Știți cum sunt jucătorii, mai ales cei tineri, și știți ce probleme am avut cu Ianis (n.r. – Ianis Stoica). Își dorea foarte mult să plece și, câteodată, nu mai ești concentrat pe ceea ce ai de făcut.

De asta spun, Kevin trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Trebuie să avem grijă de el din punctul ăsta de vedere, pentru că va avea și meciuri mai puțin bune. El este bine, dar jucătorii tineri sunt inconstanți.

Avem cu cine să-l înlocuim în cazul în care se întâmplă lucrul ăsta. Să sperăm că lucrurile vor fi bune pentru el și din punctul de vedere al loturilor naționale. Este clar că are în continuare marjă de progres”, a declarat Măldășanu, la conferința de presă.

150.000 de euro
este cota de transfer a lui Ciubotariu, conform transfermarkt.com. Fotbalistul a adunat 10 meciuri alături de sibieni în acest sezon

Ciubotaru a fost integralist în partida câștigată de Hermannstadt împotriva celor de la Rapid București, 2-1, și a fost unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență.

Fundașul stânga a oferit pasa decisivă la golul lui Sergiu Buș din minutul 78, prin care FC Hermannstadt a egalat. Ulterior, Chițu a înscris golul decisiv în minutul 90+3.

Ce a spus Gigi Becali despre Kevin Ciubotaru: „Mi-a plăcut”

Finanțatorul celor de la FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa fundașului sibienilor.

„Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură.

Ei sunt prietenii mei (n.r. - oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani.

Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (6).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share