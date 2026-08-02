PSV a fost învinsă fără drept de apel, scor 0-4 de AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei.

Dennis Man (27 de ani) a fost titular la gazde, însă a fost schimbat la pauză.

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Duelul de pe „Philips Stadion” a început cum nu se poate mai rău pentru campioana Olandei. Mijlocașul Joey Veerman a văzut cartonașul roșu după ce i-a aplicat unui adversar o lovitură demnă de sporturile de contact. Era minutul 9.

PSV, umilită în Supercupa Olandei de AZ Alkmaar

Cu un om în minus, defensiva celor de la PSV a cedat în minutul 25, când Mexx Meerdink (23 de ani), atacantul lui AZ, a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Dennis Man putea restabili egalitatea cinci minute mai târziu. Internaționalul român a reluat din cădere, din doar câțiva metri, o minge preluată de Guus Til în careu, dar lovitura sa a fost blocată de Jari De Busser.

La pauză, Man a fost schimbat de Peter Bosz cu Ruben van Bommel (21 de ani), însă AZ Alkmaar s-a dezlănțuit.

Weslley Patati ('51), Elijah Dijkstra ('58) și Ro-Zangelo Daal ('66) au punctat pentru oaspeți. Cel din urmă a făcut-o din penalty.

După umilința din Supercupa Olandei, PSV se pregătește de debutul în noua stagiune din Eredivise. Sâmbătă, 8 august, de la ora 21:00, campioana en-titre o va găzdui pe Sittard.

Cifrele lui Dennis Man din meciul cu AZ Alkmaar

9/14 pase precise

un șut pe poartă

două recuperăi

25 de atingeri, potrivit sofascore.com.

6,2 a fost nota primită de Man

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