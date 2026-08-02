Man a ratat primul trofeu al sezonului PSV, umilită în Supercupă de AZ Alkmaar » Eliminare încă din minutul 9 + Românul, schimbat la pauză +5 foto
Dennis Man/ FOTO: IMAGO
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Man a ratat primul trofeu al sezonului PSV, umilită în Supercupă de AZ Alkmaar » Eliminare încă din minutul 9 + Românul, schimbat la pauză

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 21:39
  • PSV a fost învinsă fără drept de apel, scor 0-4 de AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei.
  • Dennis Man (27 de ani) a fost titular la gazde, însă a fost schimbat la pauză.
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Duelul de pe „Philips Stadion” a început cum nu se poate mai rău pentru campioana Olandei. Mijlocașul Joey Veerman a văzut cartonașul roșu după ce i-a aplicat unui adversar o lovitură demnă de sporturile de contact. Era minutul 9.

Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X.jpeg
Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X.jpeg Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X .jpeg Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X.jpeg Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X.jpeg Eliminarea lui Joey Veerman din PSV - AZ Alkmaar FOTO captură X .jpeg
+5 Foto
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PSV, umilită în Supercupa Olandei de AZ Alkmaar

Cu un om în minus, defensiva celor de la PSV a cedat în minutul 25, când Mexx Meerdink (23 de ani), atacantul lui AZ, a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Dennis Man putea restabili egalitatea cinci minute mai târziu. Internaționalul român a reluat din cădere, din doar câțiva metri, o minge preluată de Guus Til în careu, dar lovitura sa a fost blocată de Jari De Busser.

Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg
Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.ro.jpeg Ocazia lui Dennis Man din PSV - AZ Alkmaar Foto captură video as.rp.jpeg
+5 Foto
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La pauză, Man a fost schimbat de Peter Bosz cu Ruben van Bommel (21 de ani), însă AZ Alkmaar s-a dezlănțuit.

Weslley Patati ('51), Elijah Dijkstra ('58) și Ro-Zangelo Daal ('66) au punctat pentru oaspeți. Cel din urmă a făcut-o din penalty.

După umilința din Supercupa Olandei, PSV se pregătește de debutul în noua stagiune din Eredivise. Sâmbătă, 8 august, de la ora 21:00, campioana en-titre o va găzdui pe Sittard.

Cifrele lui Dennis Man din meciul cu AZ Alkmaar

  • 9/14 pase precise
  • un șut pe poartă
  • două recuperăi
  • 25 de atingeri, potrivit sofascore.com.
6,2
a fost nota primită de Man

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