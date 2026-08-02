Peluza Nord FCSB, decizie radicală Ce vor face ultrașii la meciul cu Farul

Peluza Nord FCSB a luat o decizie radicală înaintea partidei cu Farul.

FCSB - Farul se joacă luni, de la ora 21:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Partida cu „marinarii” va fi primul meci al echipei antrenate de Marius Baciu după eliminarea rușinoasă din Conference League, 3-7 la general cu Auda.

Peluza Nord FCSB, protest la meciul cu Farul

Ultrașii au decis să lase peluza goală la duelul cu Farul. Aceștia vor afișa un singur banner, cu un mesaj prin care își vor manifesta dezaprobarea față de ultimele evenimente de la echipă, informează fanatik.ro.

După primele două etape, FCSB este singura formație cu maximum de puncte. Roș-albaștrii le-au învins, pe rând, pe FC Argeș și Csikszereda, cu scorul de 2-0.

Meciul cu Farul se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Roș-albaștrii au jucat primele două partide ale acestui sezon considerate acasă pe stadionul Steaua, dar însă gazonul deplorabil i-a făcut pe oficialii echipei să găsească altă soluție.

Astfel, până la deschiderea Arenei Naționale pentru fotbal, FCSB și Dinamo vor împărți stadionul de lângă mănăstirea Cașin.

Peluza Nord, comunicat după eliminarea FCSB din Conference League: „Ultimul semnal de alarmă”

Peluza Nord nu a rămas indiferentă după eliminarea din Conference League și a transmis că „așteaptă decizii ferme” din partea conducerii.

„Sunt momente în care susținerea înseamnă încurajare. Și sunt momente în care cea mai sinceră dovadă de loialitate este să spui lucrurilor pe nume.

După un sezon mult sub nivelul pe care îl reprezintă clubul nostru și după o eliminare dureroasă din cupele europene, considerăm că a venit momentul să exprimăm răspicat ceea ce simt milioane de suporteri.

Situația actuală nu mai poate continua! Nu putem accepta ca astfel de rezultate să devină o obișnuință și nu putem privi nepăsători cum standardele acestui club sunt coborâte, an după an.

Clubul nostru poartă în spate o istorie uriașă, o tradiție construită prin sacrificii, performanțe și oameni care au înțeles ce înseamnă să lupți pentru aceste culori. Tocmai de aceea, ceea ce vedem astăzi este mult sub nivelul pe care îl acceptăm și pe care îl merită fiecare suporter care investește timp și suflet pentru această echipă.

Așteptăm din partea conducerii decizii ferme și măsuri reale, nu explicații și scuze care se repetă după fiecare eșec. Dar, dincolo de deciziile conducerii, așteptăm ca fiecare om din cadrul clubului să înțeleagă cu adevărat unde se află și ce reprezintă acest club. Nu reprezintă un club oarecare.

Reprezintă cel mai mare club din istoria fotbalului românesc, un nume construit de generații întregi de jucători, antrenori, conducători și suporteri, un nume care a câștigat trofee și a făcut România respectată în Europa. Privilegiul de a purta această emblemă sau de a face parte din acest club vine la pachet cu o responsabilitate uriașă.

Fiecare, indiferent de funcția pe care o ocupă, are obligația să fie la înălțimea acestei istorii. Iar atunci când rezultatele și atitudinea nu mai sunt demne de acest nume, fiecare trebuie să își asume partea de responsabilitate și să contribuie la schimbarea de care clubul are nevoie.

Noi nu vom întoarce niciodată spatele clubului nostru. Vom continua să construim alături de el, așa cum am făcut-o mereu. Am fost aici în momentele de glorie, am fost aici în cele mai grele perioade și vom rămâne alături de culorile pe care le iubim.

Dar loialitatea nu înseamnă tăcere, iar dragostea pentru acest club nu înseamnă să acceptăm orice. Din contră, tocmai pentru că iubim acest club avem obligația să cerem mai mult de la cei care îl reprezintă astăzi.

În același timp, și Peluza Nord va analiza cu maximă seriozitate situația actuală și va lua măsurile pe care le consideră necesare. Atunci când lucrurile merg într-o direcție greșită, responsabilitatea nu aparține doar celor din teren sau din birouri.

Ne aparține și nouă, celor care reprezentăm vocea tribunelor și care avem datoria de a apăra valorile și standardele acestui club.

Nu cerem imposibilul. Cerem respect pentru istoria acestui club, pentru emblema pe care o purtați pe piept și pentru miile de suporteri care continuă să creadă, chiar și după atâtea dezamăgiri. Cerem profesionalism, responsabilitate și oameni care să înțeleagă că acest club nu este doar un loc de muncă, ci o instituție care obligă.

Răbdarea există, dar nu este inepuizabilă. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp trebuie să fie ultimul semnal de alarmă pentru toți cei care reprezintă astăzi clubul nostru. Începând de acum, fiecare decizie, fiecare atitudine și fiecare om din cadrul clubului vor fi judecați exclusiv prin ceea ce aduc echipei și prin respectul pe care îl arată acestei embleme.

Timpul explicațiilor, al scuzelor și al promisiunilor a trecut. Le-am auzit de prea multe ori. Într-un club cu o asemenea istorie, cuvintele nu mai sunt suficiente, singurul răspuns pe care îl așteptăm sunt faptele iar singura măsură pe care o putem accepta este schimbarea”, se arată în comunicatul Peluzei Nord.

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