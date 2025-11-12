România U19, victorie categorică Debut cu dreptul pentru „tricolori”, în preliminariile EURO 2026  +9 foto
România U19, debut cu dreptul în preliminariile EURO 2026/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

România U19, victorie categorică Debut cu dreptul pentru „tricolori”, în preliminariile EURO 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 19:39
  • România U19, selecționată antrenată de Adrian Dulcea (46 de ani), a debutat cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026, competiție care va avea loc în Țara Galilor.
  • „Tricolorii” au trecut de Andorra, cu un categoric 4-1, într-o partidă desfășurată pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

România U19 face parte din grupa 7 de calificare a primei runde, alături de Andorra, Finlanda și Islanda.

De precizat că toate meciurile grupei se joacă în România.

România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026

În primul meci, selecționata antrenată de Adrian Dulcea a întâlnit Andorra.

După o primă repriză fără gol marcat, România U19 s-a dezlănțuit în actul secund.

Mihai Toma, jucătorul celor de la FCSB, a fost cel care a deschis scorul în minutul 47.

Troy Tomșa (Sassuolo) și-a trecut a reușit și el o „dublă” în cont, în decurs de doar câteva minute, 58 și 62.

Oaspeții au redus din diferență în minutul 69, prin Gonzalez Garcia, însă Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș) a refăcut diferența de trei goluri și a închis tabela cu reușita sa din minutul 83.

Echipa folosită de Adrian Dulcea:

  • 1. Ungureanu – 2. Gașpăr, 15. Racu, 4. Fotin, 3. Techereș (13. Senciuc, 74′) – 19. Tomșa (16. Vereș, 65′), 6. Bodo, 11. Pîrvu-cpt. – 18. Toroc (20. Necșulescu, 46′), 9. Stoian (7. Stanciu, 84′), 10. Toma (8. Petculescu, 65′)
  • Rezerve: 12. Răcășan – 5. Moisa, 14. Cotor, 17. Chirilă

FOTO. Imagini din România U19 - Andorra 4-1

România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures.eu (8).jpg
România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures.eu (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures.eu (1).jpg România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures..eu (2).jpg România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures.eu (3).jpg România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures..eu (4).jpg România U19, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026 Foto sportpictures.eu (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

România U19, lider în grupa 7

După victoria categorică cu Andorra, România U19 ocupă primul loc al grupei 7. În celălalt meci, Finlanda a învins Islanda, scor 3-2.

„Tricolorii” își vor continua parcusul spre Campionatul European U19, cu ultimele două meciuri ale grupei:

Programul următoarelor meciuri:

  • Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari
  • Marți, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna

Primele 2 clasate merg mai departe în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara lui 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay.

Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.

La ultimul turneu final, găzduit în această vară chiar de România, naționala U19, condusă la acea vreme de Ioan Marin (70 de ani) s-a oprit în semifinalele competiției, după ce a pierdut 1-3, în fața selecționatei similare a Olandei, ce avea să câștige turneul.

Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).

andorra romania u19 campionatul european u19 preliminarii euro 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share