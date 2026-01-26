Schimbare de planuri Ce se întâmplă cu Dennis Politic la FCSB

Dennis Politic (25 de ani), extrema celor de la FCSB, va continua în tabăra campioanei.

Echipa elenă Panetolikos l-a dorit pe fostul dinamovist în această iarnă.

Deși Mihai Stoica a anunțat că Dennis Politic ar putea fi împrumutat până la finalul sezonului, fotbalistul sosit de la rivala Dinamo va rămâne totuși la FCSB.

Citește și Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB Citește mai mult Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB

Dennis Politic rămâne la FCSB

Formația de pe locul 12 din prima ligă a Greciei, Panetolikos, l-a dorit pe Dennis Politic.

Extrema nu a traversat o perioadă bună în tricoul celor de la FCSB, însă va primi credit în continuare din partea conducerii clubului , informează jurnalistul Emanuel Roșu.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic

Cifrele lui Dennis Politic

Dennis Politic a jucat 642 de minute în cele 23 meciuri disputate pentru FCSB, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 27 de minute pe meci. În acest interval, Politic a marcat trei goluri.

În 6 meciuri a jucat sub 10 minute Dennis Politic

În sezonul 2024-2025, la Dinamo, el a acumulat 1.697 de minute în 27 de partide, având o medie de 62 de minute pe joc, de aproape 2,5 ori mai mult față de minutele pe care le-a primit până acum la FCSB.

Dinamo l-a transferat pe Alexandru Musi în schimbul lui Politic și a încasat și 900.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport