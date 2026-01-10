Epassy, eliminat de la Cupa Africii VIDEO: Maroc a învins Camerun în sferturile de finală » Liga 1 a rămas fără reprezentanți în competiție

Camerun - Maroc 0-2. Naționala lui Devis Epassy (32 de ani) a fost eliminată de la Cupa Africii pe Națiuni.

Portarul lui Dinamo era ultimul reprezentant al Ligii 1 rămas în competiție.

Țară gazdă la această ediție, Maroc s-a calificat în semifinalele turneului și este considerată favorită la câștigarea Cupei Africii.

Camerun - Maroc 0-2 . Devis Epassy, eliminat de la Cupa Africii

Maroc s-a impus în sferturile de finală prin golurile marcate de Brahim Diaz ('26) și Saibari ('74), Devis Epassy fiind neputincios la ambele reușite.

Portarul lui Dinamo a fost notat cu 6,2 de SofaScore după prestația de vineri seara, iar Liga 1 a rămas astfel fără niciun reprezentant la Cupa Africii.

Maroc s-a calificat în semifinale, alături de Senegal, care trecut de Mali, la limită, scor 1-0 (Ndiaye '27).

Cele două formații își vor afla adversarele după meciurile de sâmbătă dintre Egipt și Coasta de Fildeș (învingătoarea va întâlni Senegal), respectiv Nigeria și Algeria (duel cu Maroc).

Semifinalele se vor disputa pe 14 ianuarie, de la 19:00 (Tanger) și 22:00 (Rabat). Meciul pentru locul 3 este programat pe 17 ianuarie, de la 18:00 (Casablanca), iar marea finală va avea loc pe 18 ianuarie, de la 21:00 (Rabat).

VIDEO. Rezumatul partidei dintre Camerun și Maroc

Unde s-au oprit naționalele jucătorilor din Liga 1

Baba Alhassan (FCSB) și Elio Capradossi (U Cluj) - Uganda - eliminați în faza grupelor

Esteban Orozco (FC Argeș) - Guineea Ecuatorială - eliminat în faza grupelor

David Kiki (FCSB) și Yohan Roche (Petrolul) - Benin - eliminați în optimi, după 1-3 cu Egipt

Siyabonga Ngezana (FCSB) - Africa de Sud - eliminat în optimi, după 1-2 cu Camerun

Devis Epassy (Dinamo) - Camerun - eliminat în sferturi, după 0-2 cu Maroc

