„M-am așteptat la mai mult" Victor Angelescu, despre jucătorul care l-a dezamăgit : „Doar două goluri..." + Giuleștenii îi caută înlocuitor
Antoine Baroan FOTO: Sport Pictures
„M-am așteptat la mai mult" Victor Angelescu, despre jucătorul care l-a dezamăgit: „Doar două goluri..." + Giuleștenii îi caută înlocuitor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 21:33
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 21:33
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre țintele formației giuleștene în perioada de transferuri, dar și despre Antoine Baroan (25 de ani), atacant de la care conducerea clubului avea mari așteptări.

Antoine Baroan a ajuns la Rapid în vara acestui an, fiind privit ca principala soluție pentru postul de atacant.

Deși s-au plătit 400.000 de euro pentru transferul său, francezul nu a confirmat, reușind să marcheze doar două goluri în tricoul alb-vișiniu.

Victor Angelescu, despre achizițiile plănuite de gruparea giuleșteană: „Ne gândim și la un atacant”

Conducătorul Rapidului a vorbit despre posibilitatea ca în Giulești să ajungă încă un atacant, ținând cont de evoluțiile modeste ale lui Antoine Baroan.

„Vrem un număr 10, am spus asta de la început, am zis că îl vrem din iarnă. Suntem în discuţii. Normal, dacă pleacă orice jucător trebuie să-l înlocuim.

Poate să plece şi dacă are o ofertă bună, dar poate să plece şi dacă nu a dat randament. Ne gândim poate şi la un atacant.

(n.r. despre Antoine Baroan) Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljc a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem.

Dar da, mă aşteptam la mai mult de la el, doar două goluri înscrise într-un meci... chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Cred că avem nevoie de întăriri acolo, există posibilitatea să luăm şi un atacant, dar principala ţintă este un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu, președinte Rapid

Antoine Baroan a avut parte de un început fulminant la Rapid. La al doilea meci jucat în tricoul alb-vișiniu, atacantul francez a marcat două goluri contra celor de la FC Botoșani, în etapa #4 a campionatului.

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

