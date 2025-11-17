Fără antrenor la cel mai mare meci din istorie Abordează meciul decisiv pentru CM 2026 cu „secunzii”, după ce selecționerul a plecat de urgență din țară

Dick Advocaat (78 de ani), selecționerul naționalei Curacao, a plecat în țara natală chiar înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026.

Naționala din Caraibe este aproape de prima participare din istorie la turneul final.

Jamaica - Curacao, meci decisiv pentru calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, se va juca marți, de la ora 3:00 (ora României).

Antrenorul principal al naționalei din Curacao, Dick Advocaat, a părăsit prematur cantonamentul naționalei insulare, din cauza unor „probleme personale”.

Dick Advocaat a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026

Selecționerul nu va fi pe bancă la meciul cu Jamaica, cel care va decide calificarea la turneul final din America de Nord.

Pentru ultimul meci din grupe, responsabilitatea a fost pasată antrenorilor secunzi Dean Gorre și Cor Pot.

Cei doi asistenți vor rămâne în strânsă legătură cu olandezul pentru a pregăti tactic duelul împotriva Jamaicăi.

Respectăm decizia antrenorului principal. Întreaga federație îl susține pe deplin. Gilbert Martina, președintele Federației de Fotbal din Curacao

Chiar dacă Dick Advocaat nu va fi prezent la Kingston, fotbaliștii din Curacao sunt determinați să obțină calificarea.

„Trebuie să arătăm că suntem o singură familie. Acum jucăm și pentru antrenorul nostru”, a spus Leandro Bacuna, căpitanul naționalei, potrivit detelegraaf.nl.

Naționala din Curacao, aproape de prima calificare din istorie

Echipa națională a micuțului stat din Caraibe este aproape de a obține calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Curacao se află pe prima poziție în grupa preliminară și un rezultat de egalitate împotriva Jamaicăi ar asigura participarea la turneul final din America de Nord.

Selecționata lui Dick Advocaat ar deveni cea mai mică țară din istorie care participă la Cupa Mondială.

Recordul este deținut de Islanda, care a debutat în competiție în anul 2018.

444 km pătrați este suprafața statului Curacao

Clasamentul Grupei B din America Centrală și de Nord

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Puntctaj 1. Curacao 5 (13-3) 11 2. Jamaica 5 (11-3) 10 3. Trinidad Tobago 5 (5-4) 6 4. Bermude 5 (2-21) 0

