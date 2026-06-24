Veste tragică pentru Deschamps Selecționerul Franței  a plecat de urgență acasă  » Nu va sta pe bancă în meciul cu Norvegia
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Veste tragică pentru Deschamps Selecționerul Franței a plecat de urgență acasă » Nu va sta pe bancă în meciul cu Norvegia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 10:21
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 10:21
  • Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul naționalei Franței, a fost nevoit să plece din SUA după ce a aflat despre decesul mamei sale.
  • Tehnicianul nu va putea sta pe banca francezilor în ultimul meci din grupa I de la CM 2026, împotriva Norvegiei, programat vineri.
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Franța și-a asigurat deja prezența în șaisprezecimile turneului final, după ce a câștigat primele două meciuri din grupă, 3-1 cu Senegal și 3-0 cu Irak.

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Didier Deschamps nu va sta pe banca Franței la meciul cu Norvegia, după ce mama sa a decedat

Marți, Didier Deschamps a aflat o veste tristă. Mama sa a decedat, iar selecționerul „Les Bleus” a fost nevoit să se întoarcă în Franța pentru a fi alături de familie.

A părăsit baza de pregătire a francezilor din Boston și va lipsi câteva zile, iar atribuțiile sale vor fi luate de „secundul” său, Guy Stephan.

Deschamps nu va sta pe banca Franței la ultimul meci din grupa I de la CM 2026, împotriva Norvegiei, care se va juca vineri, de la ora 22:00 (ora României).

La scurt timp după vestea tragică primită de Didier Deschamps, Federația Franceză de Fotbal a venit cu precizări.

„Didier Deschamps nu va putea conduce antrenamentele dinaintea meciului Norvegia - Franța și nici nu va putea fi prezent pe bancă la partida de vineri, ultimul meci din grupa I.

Selecționerul naționalei a aflat în această dimineață (n.r. marți), cu profundă tristețe, despre decesul mamei sale.

El se va întoarce în Franța pentru a participa la funeralii. De comun acord cu Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, prezent la baza de pregătire a echipei, Didier Deschamps i-a încredințat secundului său, Guy Stephan, responsabilitatea de a conduce echipa până la revenirea sa”, a transmis forul, conform lequipe.fr.

Antrenorul secund Guy Stephan va conduce următoarele două antrenamente ale Franței și va susține conferința de presă premergătoare partidei cu Norvegia.

El va păstra legătura cu Deschamps în decursul acestor zile, pentru a discuta despre formula de start și starea fizică a jucătorilor.

Deschamps și Stephan colaborează de aproape 17 ani, de când au preluat banca tehnică a lui Olympique Marseille, în iulie 2009.

Au antrenat-o pe fosta campioană a Franței până în 2012, acolo unde au cucerit un titlu, două Supercupe și trei Cupe ale Ligii, iar apoi au preluat cârma naționalei „Les Bleus”, până în prezent.

181 de meciuri
a pregătit Didier Deschamps naționala Franței. A obținut 118 victorii, 32 de remize și a suferit 31 de înfrângeri

Didier Deschamps ar urma să se întoarcă în SUA sâmbătă, a doua zi după meciul cu Norvegia.

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Franța26
2. Norvegia26
3. Senegal20
4. Irak20

Didier Deschamps va pleca de la naționala Franței după CM 2026

Cu Deschamps la cârmă, Franța a disputat nu mai puțin de 4 finale: 2 câștigate (Cupa Mondială din Rusia, în 2018, și Liga Națiunilor în 2021) și 2 pierdute (Euro 2016, respectiv Cupa Mondială din Qatar, în 2022).

„Sunt aici din 2012, și voi mai fi până în 2026, la următoarea Cupă Mondială, dar drumul se va opri acolo pentru că trebuie să se oprească la un moment dat.

Nu vrei niciodată să se termine când este un lucru minunat, dar trebuie să știi și când să spui stop, există viață și după aceea.

Nu știu ce va fi, dar va fi și foarte bine. Să fii aici de atâția ani deja și să mergi până în 2026, asta înseamnă 14 ani, deci va fi o perioadă lungă. După aceea, cel mai important lucru este ca echipa Franței să rămână în top, așa cum a fost de mulți ani”, a declarat Didier Deschamps anul trecut, potrivit L'Equipe.

Favorit să-i ia locul este Zinedine Zidane, fostul antrenor al lui Real Madrid, care nu a mai antrenat din 2021.

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