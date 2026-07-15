Record amar Deschamps intră în istorie. Niciun antrenor nu a realizat așa ceva la Mondiale! +30 foto
Didier Deschamps. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Record amar Deschamps intră în istorie. Niciun antrenor nu a realizat așa ceva la Mondiale!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 00:35
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 00:35
  • Didier Deschamps (57 de ani) a intrat în istoria Campionatului Mondial, dar recordul a venit într-o seară dificilă pentru Franța.
  • Naționala sa a fost eliminată de Spania în semifinale, scor 0-2.
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Selecționerul francez a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri conduse la turneele finale.

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Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri la Mondial, dar Franța a fost eliminată

Semifinala cu Spania a fost meciul cu numărul 26 pentru Deschamps la Cupa Mondială.

Francezul l-a depășit astfel pe Helmut Schon, fostul selecționer al Germaniei Federale, care ajunsese la 25 de meciuri conduse la Campionatul Mondial cu naționala Germaniei de Vest.

Topul antrenorilor cu cele mai multe meciuri la Cupa Mondială arată astfel, potrivit statisticianului MisterChip:

  • Didier Deschamps - 26 de meciuri
  • Helmut Schon - 25
  • Carlos Alberto Parreira - 23
  • Luiz Felipe Scolari - 21
  • Mario Zagallo - 20

Iar tehnicianul va mai fi pe bancă și la finala mică, astfel că va ajunge la un total de 27 de partide!

Recordul lui Deschamps a fost însă umbrit de eliminarea Franței. Spania s-a impus cu 2-0 și s-a calificat în finala Campionatului Mondial 2026.

Mikel Oyarzabal a deschis scorul în minutul 22, din penalty, după faultul comis de Lucas Digne asupra lui Lamine Yamal.

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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În repriza a doua, Pedro Porro a majorat diferența, în minutul 58, după o combinație bună cu Dani Olmo.

Deschamps antrenează naționala Franței din 2014. A câștigat Cupa Mondială ca jucător, în 1998, apoi ca selecționer, în 2018.

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