Record amar Deschamps intră în istorie. Niciun antrenor nu a realizat așa ceva la Mondiale!

Didier Deschamps (57 de ani) a intrat în istoria Campionatului Mondial, dar recordul a venit într-o seară dificilă pentru Franța.

Naționala sa a fost eliminată de Spania în semifinale, scor 0-2.

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Selecționerul francez a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri conduse la turneele finale.

Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri la Mondial, dar Franța a fost eliminată

Semifinala cu Spania a fost meciul cu numărul 26 pentru Deschamps la Cupa Mondială.

Francezul l-a depășit astfel pe Helmut Schon, fostul selecționer al Germaniei Federale, care ajunsese la 25 de meciuri conduse la Campionatul Mondial cu naționala Germaniei de Vest.

Topul antrenorilor cu cele mai multe meciuri la Cupa Mondială arată astfel, potrivit statisticianului MisterChip:

Didier Deschamps - 26 de meciuri

Helmut Schon - 25

Carlos Alberto Parreira - 23

Luiz Felipe Scolari - 21

Mario Zagallo - 20

Iar tehnicianul va mai fi pe bancă și la finala mică, astfel că va ajunge la un total de 27 de partide!

Recordul lui Deschamps a fost însă umbrit de eliminarea Franței. Spania s-a impus cu 2-0 și s-a calificat în finala Campionatului Mondial 2026.

Mikel Oyarzabal a deschis scorul în minutul 22, din penalty, după faultul comis de Lucas Digne asupra lui Lamine Yamal.

În repriza a doua, Pedro Porro a majorat diferența, în minutul 58, după o combinație bună cu Dani Olmo.

Deschamps antrenează naționala Franței din 2014. A câștigat Cupa Mondială ca jucător, în 1998, apoi ca selecționer, în 2018.

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