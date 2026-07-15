De ce a fost eliminată Franța Unicul punct vulnerabil al albaștrilor le-a fost fatal în semifinală. Ce a făcut Spania extraordinar +30 foto
Digne i-a făcut cadou Spaniei un penalty cu acest fault stupefiant asupra lui Lamine Yamal. Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce a fost eliminată Franța Unicul punct vulnerabil al albaștrilor le-a fost fatal în semifinală. Ce a făcut Spania extraordinar

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 00:05
  • Franța, marea favorită la titlul mondial, a fost învinsă în semifinala CM 2026, 0-2 cu Spania.
  • Fundașul stânga, singura slăbiciune a echipei lui Deschamps la acest turneu, a trimis-o acasă!
  • Planul lui De la Fuente a avut un efect major: La Roja a anihilat marea forță albastră. 
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Franța era considerată principala favorită la câștigarea Campionatului Mondial, dar singurul loc slab al echipei albastre nu i-a dat nicio șansă în semifinala contra Spaniei, 0-2 la Dallas.

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Îndoiala lui Deschamps la startul Mondialului: Hernandez sau Digne?

De la începutul turneului, Didier Deschamps avea un semn de întrebare:

  • Cine va fi fundaș stânga? 

Era unica îndoială a selecționerului la startul competiției.

L-a titularizat în primul meci pe Theo Hernandez, la 3-1 cu Senegal, apoi a intrat Digne (3-0 cu Irak) și din nou Hernandez, în ultima partidă a grupei, 4-1 cu Norvegia.

Din acel moment, apărătorul flancului stâng al „cocoșilor” a fost numai Digne, și cu Suedia (3-0), și cu Paraguay (1-0), și cu Maroc (2-0).

Digne, un dezastru în semifinala cu Spania

Înainte de semifinală, jocul celorlalți colegi a acoperit problemele lui Digne.

În fața Spaniei, nu au mai putut. „Les Bleus” au fost loviți tocmai în acea zonă.

La jumătatea primei reprize, Digne a greșit șocant în propriul careu. Nu s-a informat, nu știa că vine din spate Lamine Yamal și l-a lovit pe spaniol, care tocmai îi furase mingea. Penaltyul de 0-1, transformat de Oyarzabal.

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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În minutul 58, din nou, eroare exploatată de La Roja. Pedro Porro s-a infiltrat pe spațiul dintre fundașul stânga Digne și stoperul stânga Lacroix, înscriind pentru 0-2.

Era prea târziu când l-a înlocuit Deschamps pe Digne cu Hernandez (72). Nu s-a mai putut schimba nimic.

De la Fuente l-a învins pe Deschamps: Rodri l-a anihilat pe Olise

În același timp, ce a făcut selecționerul spaniol Luis de la Fuente a fost foarte important, decisiv.

A aglomerat inteligent mijlocul terenului, i-a pus pe Rodri (mai ales pe el) și pe Fabian Ruiz să-l închidă pe Olise, esențial până acum pe poziție centrală. 

Și Olise, 5 assisturi, printre cei mai influenți francezi la acest Mondial, care asigura ocaziile de gol, a dispărut din joc, aproape că nu a contat, oricât a încercat.

Rodri, altă intrare tare la Olise. L-a scos din joc. Foto: Imago Rodri, altă intrare tare la Olise. L-a scos din joc. Foto: Imago
Rodri, altă intrare tare la Olise. L-a scos din joc. Foto: Imago

Deschamps a încercat să surprindă cu un schimb de locuri Olise - Dembele, primul a trecut la un moment dat pe aripă și al doilea a intrat în centru.

Încă o mutare fără succes. Rodri a fost foarte bun, liderul echipei, Fabian l-a ajutat mult. Și Spania s-a calificat în prima sa finală după 16 ani.

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