Pierdere mare pentru Franța  FOTO. A cedat după doar jumătate de oră la semifinala cu Spania! Înlocuit de un jucător cu doar 5 selecții +8 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Pierdere mare pentru Franța FOTO. A cedat după doar jumătate de oră la semifinala cu Spania! Înlocuit de un jucător cu doar 5 selecții

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 22:50
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 23:50
  • Franța - Spania. William Saliba (25 de ani), fundașul central al francezilor, s-a accidentat în prima repriză a semifinalei de la CM 2026 și a fost imediat înlocuit.
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Franța și Spania se luptă pentru un loc în finala turneului final, care va avea loc duminică, de la ora 22:00, iar naționala pregătită de Didier Deschamps a primit o lovitură în meciul de la Dallas.

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FOTO. William Saliba s-a accidentat în Franța - Spania

În minutul 29 al întâlnirii, la scorul de 1-0 în favoarea Spaniei, William Saliba se afla în posesia mingii, în apropiere de mijlocul terenului.

Fără să fie presat de vreun adversar, fundașul francez s-a întins pe gazon și a acuzat dureri la spate. Acesta a scos mingea în afara terenului, iar arbitrul Ivan Barton a fost nevoit să oprească partida.

Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya
Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya

Galerie foto (8 imagini)

Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya
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Medicii naționalei Franței s-au îndreptat către jucător ca să vadă în ce stare se află, dar Saliba nu a mai putut continua partida.

Selecționerul Didier Deschamps l-a trimis în teren pe Maxence Lacroix (26 de ani), fundașul lui Crystal Palace, care avea doar 5 selecții la națională.

William Saliba este unul dintre cei mai importanți oameni din apărarea Franței la acest Campionat Mondial. A fost integralist în 4 din cele 5 meciuri jucate de „Cocoșii galici”, înaintea duelului cu Spania.

100 de milioane de euro
este cota de piață a lui William Saliba, conform Transfermarkt

Spania a deschis scorul în minutul 22, prin Oyarzabal, în urma unui penalty. Digne l-a lovit pe Yamal, încercând să degajeze, dar nu l-a văzut pe starul spaniol venind din spate.

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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