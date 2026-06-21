A înjurat prim-ministrul după promovare Portarul spaniol, reacție incredibilă la sărbătoarea echipei » Cum a explicat gestul 

Diego Fuoli (28 de ani), portarul lui CE Sabadell, a rostit mai multe jigniri la adresa lui Pedro Sanchez (54 de ani), prim-ministrul Spaniei, la sărbătoarea de promovare a grupării spaniole.

CE Sabadell a câștigat play-off-ul de promovare împotriva celor de la Zamora, scor 4-1 la general și a urcat în al doilea eșalon spaniol.

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La sărbătoarea de promovare a celor de la Sabadell, de pe balconul primăriei, portarul spaniol a rostit mai multe jigniri la adresa prim-ministrului și, mai mult, i-a încurajat și pe suporteri să o facă.

Prim-ministrul Spaniei, jignit la sărbătoarea de promovare a lui CE Sabadell

Atenția de la petrecerea de promovare a lui CE Sabadell a fost deturnată de un incident care îl are în prim-plan pe portarul Diego Fuoli.

Fotbalistul l-a jignit în repetate rânduri pe prim-ministrul Spaniei la sărbătoarea de promovare și i-a încurajat și pe suporteri să procedeze astfel, chiar de pe balconul primăriei din Sabadell.

Imaginile cu acestea au devenit ulterior virale în Spania.

Estoy llorando con el portero del Sabadell pic.twitter.com/Umfsb2hQRP — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 21, 2026

Totuși, după ce imaginile s-au viralizat, Diego Fuoli a oferit o reacție oficială pe conturile sale de pe rețelele de socializare, în care a minimalizat incidentul, spunând că a fost doar o glumă, venită în euforia provocată de promovarea echipei.

Până în acest moment, nici clubul și nici reprezentanții primăriei din Sabadell nu au oferit o reacție oficială cu privire la cele întâmplate.

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