A înjurat prim-ministrul după promovare Portarul spaniol, reacție incredibilă la sărbătoarea echipei » Cum a explicat gestul 

- Diego Fuoli (28 de ani), portarul lui CE Sabadell, a rostit mai multe jigniri la adresa lui Pedro Sanchez (54 de ani), prim-ministrul Spaniei, la sărbătoarea de promovare a grupării spaniole.
- CE Sabadell a câștigat play-off-ul de promovare împotriva celor de la Zamora, scor 4-1 la general și a urcat în al doilea eșalon spaniol.
La sărbătoarea de promovare a celor de la Sabadell, de pe balconul primăriei, portarul spaniol a rostit mai multe jigniri la adresa prim-ministrului și, mai mult, i-a încurajat și pe suporteri să o facă.
Prim-ministrul Spaniei, jignit la sărbătoarea de promovare a lui CE Sabadell
Atenția de la petrecerea de promovare a lui CE Sabadell a fost deturnată de un incident care îl are în prim-plan pe portarul Diego Fuoli.
Fotbalistul l-a jignit în repetate rânduri pe prim-ministrul Spaniei la sărbătoarea de promovare și i-a încurajat și pe suporteri să procedeze astfel, chiar de pe balconul primăriei din Sabadell.
Imaginile cu acestea au devenit ulterior virale în Spania.
Totuși, după ce imaginile s-au viralizat, Diego Fuoli a oferit o reacție oficială pe conturile sale de pe rețelele de socializare, în care a minimalizat incidentul, spunând că a fost doar o glumă, venită în euforia provocată de promovarea echipei.
Până în acest moment, nici clubul și nici reprezentanții primăriei din Sabadell nu au oferit o reacție oficială cu privire la cele întâmplate.