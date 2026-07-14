Gestul lui Maradona îl poate costa Mondialul pe Messi VIDEO. Imagini de la momentul care a declanșat un efect de domino și poate afecta Anglia - Argentina!

În 2017, legendarul Diego Maradona i-a oferit un sfat prețios lui Harry Kane (32 de ani), care l-ar putea ajuta să învingă Argentina în semifinalele CM 2026.

Anglia - Argentina se va juca miercuri și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play, cu începere de la ora 22:00.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 22 octombrie 2017, Diego Maradona și Harry Kane s-au întâlnit pe stadionul Wembley, înaintea unei partide dintre Tottenham și Liverpool, din Premier League.

VIDEO. Sfatul oferit de Maradona lui Kane l-ar putea ajuta pe englez să învingă Argentina

Fosta echipă a lui Harry Kane își disputa atunci meciurile de pe teren propriu pe stadionul Wembley, până când propria arenă era finalizată.

Diego Maradona era prezent la Londra cu ocazia galei The Best FIFA Awards. Atunci, legenda fotbalului a mers și la meciul din Premier League, acolo unde a fost întâmpinat de argentinianul Mauricio Pochettino, antrenorul de atunci al lui Tottenham.

Pochettino și Maradona au fost coechipieri la Newell's Old Boys în 1993, atunci când Mauricio își începea cariera, iar Diego se apropia de retragere.

În acea zi, Pochettino i-a prezentat lui Maradona pe portarul Hugo Lloris și pe atacantul Harry Kane, iar argentinianul a ținut să-i ofere un sfat prețios actualului vârf al lui Bayern.

Fostul mare jucător i-a explicat lui Kane cum să fie mai eficient în fața porții.

„Nu șuta mereu la colțul scurt. Uneori, trage și la colțul lung. Știi de ce? Portarii te urmăresc tot timpul la televizor. Așa că data viitoare trage la colțul lung”, i-a spus atunci Maradona lui Kane.

"Harry Kane"



Por el consejo que le dio ayer Diego Maradona para que tenga aún más precisión al momento de definir.pic.twitter.com/czS9qDIIKN — Tendencias Explorer (@PqTTExplorer) July 2, 2026

Sfatul primit l-a ajutat mult pe Harry Kane. Tottenham a învins-o atunci pe Liverpool cu scorul de 4-1, iar atacantul a fost autorul unei „duble” și a unei pase de gol.

Mai mult, Kane a încheiat sezonul cu 30 de goluri în 37 de meciuri, record personal în Premier League. A marcat în toate competițiile de 41 de ori după acea discuție, cele mai multe reușite de el în Anglia.

În 2023 s-a transferat la Bayern, în Bundesliga, unde a reușit să câștige și primele trofee, două titluri, o Cupă și o Supercupă, ajungând în 3 sezoane la 146 de goluri în 147 de meciuri! A câștigat Gheata de Aur a Europei în 2024 și 2026 și a bifat și două finale de Euro cu naționala Angliei.

Gestul făcut de Diego Maradona pare să-l fi ajutat pe Kane să facă pasul următor în carieră și ar putea s-o coste pe Argentina în semifinala de miercuri cu Anglia, de la CM 2026.

Harry Kane este unul dintre cei mai buni marcatori de la acest Mondial, cu 6 reușite, la egalitate cu Jude Bellingham, și se va strădui să înscrie în poarta lui Emiliano Martinez, pentru a o trimite pe Anglia în finala turneului.

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Harry Kane, conform Transfermarkt

Istoria duelurilor dintre Anglia și Argentina

Britanicii și sud-americanii s-au întâlnit pentru prima dată la Mondialul din 1962, unde Anglia s-a impus cu 3-1, o a doua întâlnire având loc la ediția următoare, 1966, în „sferturi”, 1-0 tot în favoarea englezilor, care aveau să ridice și trofeul.

A urmat apoi celebrul episod din „sferturile” Mondialului din 1986: „Mâna lui Dumnezeu”.

Atunci, Diego Maradona a marcat o „dublă”, Argentina s-a impus cu 2-1, însă prima reușită a fost marcată cu mâna de legenda argentinienilor.

Ulterior, Argentina s-a mai impus în „optimile” de la CM 1998, scor 2-2 (4-3 d. pen.), iar Anglia a câștigat ultima întâlnire directă, la CM 2002, scor 1-0, în faza grupelor.

În plus, partida va fi tensionată și pe fondul războiului din Insulele Falkland din 1982. În urma invaziei Argentinei, 907 persoane și-au pierdut viața într-un conflict în urma căruia Marea Britanie și-a reafirmat controlul asupra teritoriului aflat la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Deși jucătorii argentinieni au intonat în mod constant, după meciuri, cântece care conțin referiri la Insulele Falkland, selecționerul Lionel Scaloni încearcă să se concentreze exclusiv pe fotbal.

„Mesajul pentru poporul argentinian este că acesta este un meci de fotbal. Vom înfrunta o echipă excelentă, cu un antrenor excelent, dar este doar un meci de fotbal, nimic mai mult decât atât”, a declarat Scaloni înainte de meci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport