„Mi-a fost extrem de greu”  Retragerea din fotbal l-a afectat enorm pe Ronaldo: „Am suferit de depresie severă”
Foto: Imago
Campionate

„Mi-a fost extrem de greu” Retragerea din fotbal l-a afectat enorm pe Ronaldo: „Am suferit de depresie severă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 18:24
  • Ronaldo (49 de ani), una dintre legendele fotbalului brazilian, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat după ce s-a retras din activitate.
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Fostul mare atacant a hotărât să se retragă din fotbal în 2011, la 34 de ani, la capătul unei cariere impresionante, în care a câștigat două Baloane de Aur și două Campionate Mondiale.

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Ronaldo, despre problemele pe care le-a întâmpinat după retragere: „Am suferit de depresie severă”

Fostul jucător de la Inter, Barcelona și Real Madrid a explicat că acea schimbare din viața lui l-a afectat enorm, ajungând să se confrunte cu depresia și să se îngrașe foarte mult.

„Când decizi să te retragi din fotbal, ai impresia că a murit cineva foarte apropiat de tine.

Am suferit de depresie severă și m-am îngrășat foarte mult. Mi-a fost extrem de greu să renunț la fotbal. Gândul că nu voi mai juca niciodată a fost devastator”, a declarat Ronaldo în podcastul „Futebol Legends Talks”, citat de dailymail.com.

99 de selecții
a strâns Ronaldo pentru naționala Braziliei. A marcat 62 de goluri și a oferit 32 de pase decisive

Brazilianul a trecut în cele din urmă peste toate problemele, însă a recunoscut că procesul nu a fost deloc ușor.

„Apoi îți dai seama că există și alte lucruri pe care le poți face în viață, că te poți reinventa. Totuși, ideea că nu mai puteam concura la cel mai înalt nivel m-a urmărit multă vreme”, a încheiat fostul atacant.

S-a retras de la națională la meciul cu România

Ronaldo Nazario a fost unul dintre cei mai buni atacanți din anii 1990 și 2000. Brazilianul s-a impus încă din primul sezon la nivel de seniori, în tricoul lui Cruzeiro.

Cele 23 de goluri marcate de Ronaldo în sezonul 1993-1994 i-au convins pe cei de la PSV Eindhoven să îl transfere.

Ajuns în Europa, vârful sud-american s-a impus la formații precum Inter, Barcelona, Real Madrid și AC Milan.

A câștigat de două ori Copa America, de două ori titlul în Spania, o Cupă UEFA, o Cupă și două Supercupe ale Spaniei, o Cupă a Olandei și două Cupe ale Braziliei.

2 Campionate Mondiale
a câștigat Ronaldo alături de naționala Braziliei, în 1994 și 2002

Atacantul brazilian a avut performanțe notabile și la nivel individual: două Baloane de Aur, o Gheată de Aur și a fost de 7 ori golgheter.

Ronaldo s-a retras de la națională în 2011, la Sao Paulo, într-o partidă amicală în fața României, scor 1-0. La meci au fost prezenți 30.000 de fani, iar singurul gol al meciului a fost marcat de Fred.

Ronaldo a intrat în minutul 30 și a jucat doar un sfert de oră, timp în care a avut mai multe ocazii de gol, însă nu l-a putut învinge pe Tătărușanu.

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