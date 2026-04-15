Asul lui Simeone Ce se întâmplă când Atletico elimină Barcelona în Liga Campionilor. Unicul supraviețuitor din 2014

Diego Simeone merge până la capăt cu Atletico Madrid după ce trece de Barcelona în Champions League.

Antrenorul continuă să mizeze pe Koke, căpitanul lui, singurul care a jucat în urmă cu 12 ani în prima finală de Champions a lui Atletico.

Pentru Diego Simeone, acesta este un sezon de păstrat printre amintirile frumoase la Atletico Madrid.

E în finala Copei del Rey, pe care o va juca sâmbătă, la Sevilla, împotriva lui Real Sociedad.

Tocmai s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după 2-0 (d) și 1-2 (a) cu Barcelona.

15 este numărul stagiunilor lui Cholo Simeone la Atletico. A venit la clubul madrilen pe 23 decembrie 2011

Când trece de Barcelona în „sferturi”, Simeone joacă finala Ligii cu Atletico

După nouă ani, Cholo e din nou în semifinalele Champions League.

În 2017, ascensiunea lui Atletico s-a oprit brusc, în penultimul act al competiției.

Simeone, alt sezon bun acum la Atletico Foto: Imago

Real Madrid, marele său rival, care l-a învins mereu în momentele importante CL, l-a eliminat și atunci:

Real - Atletico 3-0 și 1-2.

Aceasta a fost a treia oară când echipa lui Simeone a exclus Barcelona din Ligă.

De fiecare dată s-a întâmplat în „sferturile” competiției, ultima oară în urmă cu un deceniu.

2013-2014: 1-1 (d) și 1-0 (a).

2015-2016: 1-2 (d) și 2-0 (a).

2025-2026: 2-0 (d) și 1-2 (a).

Până acum, după ce a trecut de Barca în „sferturi”, Atleti a jucat finala Ligii.

A avut ghinion mereu în ultimul act în fața lui Real:

În 2014, a fost egalat în minutul 90+3 și a pierdut în prelungiri, 1-4.

În 2016, Griezmann a ratat un penalty în timpul regulamentar. A fost 1-1 și după extra time, pierzând la penaltyuri, 3-5.

Koke, unicul supraviețuitor al primei finale de Ligă a lui Atletico

Simeone mai are un singur jucător de la prima sa finală de Champions cu Atletico.

Koke, duel cu Modric la finala Ligii din 2014 Foto: Imago

Koke, 34 de ani, care a evoluat numai la rojiblancos, la prima echipă din septembrie 2009, avea 22 de ani când învingea Barcelona în „sferturile” CL din 2014.

Acum e căpitanul lui Atletico, la al 17-lea sezon cu madrilenii.

797 de meciuri a jucat Koke la Atletico în toate competițiile

