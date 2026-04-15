Asul lui Simeone Ce se întâmplă când Atletico elimină Barcelona în Liga Campionilor. Unicul supraviețuitor din 2014
Koke, blocându-l pe Ferran Torres în fața lui Musso Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 14:06
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 14:06
  • Diego Simeone merge până la capăt cu Atletico Madrid după ce trece de Barcelona în Champions League. 
  • Antrenorul continuă să mizeze pe Koke, căpitanul lui, singurul care a jucat în urmă cu 12 ani în prima finală de Champions a lui Atletico. 

Pentru Diego Simeone, acesta este un sezon de păstrat printre amintirile frumoase la Atletico Madrid.

E în finala Copei del Rey, pe care o va juca sâmbătă, la Sevilla, împotriva lui Real Sociedad.

Tocmai s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după 2-0 (d) și 1-2 (a) cu Barcelona.

15 este numărul
stagiunilor lui Cholo Simeone la Atletico. A venit la clubul madrilen pe 23 decembrie 2011

Când trece de Barcelona în „sferturi”, Simeone joacă finala Ligii cu Atletico

După nouă ani, Cholo e din nou în semifinalele Champions League.

În 2017, ascensiunea lui Atletico s-a oprit brusc, în penultimul act al competiției.

Simeone, alt sezon bun acum la Atletico Foto: Imago

Real Madrid, marele său rival, care l-a învins mereu în momentele importante CL, l-a eliminat și atunci:

  • Real - Atletico 3-0 și 1-2. 

Aceasta a fost a treia oară când echipa lui Simeone a exclus Barcelona din Ligă.

De fiecare dată s-a întâmplat în „sferturile” competiției, ultima oară în urmă cu un deceniu.

  • 2013-2014: 1-1 (d) și 1-0 (a).
  • 2015-2016: 1-2 (d) și 2-0 (a).
  • 2025-2026: 2-0 (d) și 1-2 (a). 

Până acum, după ce a trecut de Barca în „sferturi”, Atleti a jucat finala Ligii.

A avut ghinion mereu în ultimul act în fața lui Real:

  • În 2014, a fost egalat în minutul 90+3 și a pierdut în prelungiri, 1-4.  
  • În 2016, Griezmann a ratat un penalty în timpul regulamentar. A fost 1-1 și după extra time, pierzând la penaltyuri, 3-5. 

Koke, unicul supraviețuitor al primei finale de Ligă a lui Atletico

Simeone mai are un singur jucător de la prima sa finală de Champions cu Atletico.

Koke, duel cu Modric la finala Ligii din 2014 Foto: Imago

Koke, 34 de ani, care a evoluat numai la rojiblancos, la prima echipă din septembrie 2009, avea 22 de ani când învingea Barcelona în „sferturile” CL din 2014.

Acum e căpitanul lui Atletico, la al 17-lea sezon cu madrilenii.

797 de meciuri
a jucat Koke la Atletico în toate competițiile

