Farul a câștigat Supercupa Elitelor U17! VIDEO. Al doilea trofeu al sezonului pentru „marinari”. Victorie dramatică  versus Rapid, la penalty-uri

Farul U17 - Rapid U17 2-2 (4-3 d. pen.). Constănțenii au cucerit Supercupa Elitelor, la capătul unui meci dramatic.

Partida s-a jucat la Ovidiu, în cadrul Complexului Sportiv „Academia Gheorghe Hagi”, iar constănțenii au ridicat trofeul după un duel care a avut de toate: suspans, goluri în prelungiri și lovituri de departajare.

Farul Constanța a câștigat Supercupa Elitelor U17

Farul a venit din postura de campioană a Ligii Elitelor, în timp ce Rapid a fost cea care a câștigat Cupa Elitelor.

Cosmin Pîrvu a deschis scorul pentru giuleșteni încă din minutul 4, iar Alexandru Telehoi a restabilit egalitatea în minutul 66.

În minutul 90, Victor Marin îi readucea pe rapidiști în avantaj, însă bucuria era stricată de Andrei Filea, care a egalat din nou în al treilea minut al prelungilor.

Partida a ajuns astfel la loviturile de departajare, unde Farul s-a impus cu 4-3.

Darius Tripon, Cosmin Mihai, Alexandru Telehoi și Dimitrie Carabaș au marcat pentru Farul, iar Andrei Niculcea, Robert Geamăn și Erik Mănăilă au transformat pentru Rapid.

Echipele de start în Supercupa Elitelor U17:

1. Baran TAȘ – 2. Dimitrie CARABAȘ, 6. Patrick BUDESCU, 5. Andrei FILEA, 3. Alesio PAMBUCA (22. Edward NEAMȚU 87) – 4. Răzvan PLUGARU, 7. Alexandru TELEHOI – 11. Darius TRIPON, 8. Albert AVRAM (19. George ȘIFIRINGĂ 75), 10. Răzvan MARINCEAN-cpt – 9. Antonio MINESCU (20. Cosmin MIHAI 58) Antrenor : Liviu Ștefan

Liviu Ștefan Rezerve : 12. David MUNTEANU – 13. Alin LEPĂDATU, 16. Antonio CONSTANTIN, 17. Teodor IORDACHE, 21. Sergiu REZMIVEȘ

1. Filip IONESCU – 18. Mihai MIHĂESCU (15. Matei PAȘCALĂU 81), 5. David GHINEA-cpt, 16. Ioan SAVIN (4. Eduard SANDU 57), 2. Andrei AIRINEI, 7. Erik MĂNĂILĂ – 8. Cosmin PÎRVU, 6. Nicholas MURINEANU (20. Robert GEAMĂN 71), 14. Andi SECELEANU (10. Andrei NICULCEA 57) – 9. David NICULESCU (18. Luca STOICESCU 81), 11. Victor MARIN Antrenor : Bogdan Dobrescu

Bogdan Dobrescu Rezerve: 31. Yannis PAVEL – 3. Eduard COJAN, 13. Liviu HRIȘCĂ, 19. Dumitru DUMITRAȘCU

VIDEO. Rezumatul partidei dintre Farul U17 și Rapid U17

