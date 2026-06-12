Dinamo a intrat în linie dreaptă 25 de jucători au efectuat viza medicală pentru noul sezon » Reacția fanilor: „18 sunt de Liga 2”

25 de jucători ai lui Dinamo au efectuat, vineri, vizita medicală pentru noul sezon competițional pe care „câinii” îl vor aborda cu un nou antrenor la cârmă, Nuno Campos (51 de ani).

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Este vorba de fotbaliștii tineri, cărora li s-au alăturat și câțiva jucători de la prima echipă sau reveniți după împrumuturi.

„Tinerii de perspectivă” a lui Dinamo au efectuat vizita medicală

Printre cei prezenți s-au numărat și Adriano Manole (18 ani), jucător transferat de la FC Argeș, respectiv Ianis Doană (18 ani), care sosește în „Ștefan cel Mare” de la divizionara secundă CSM Reșita. Sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la CSA Steaua.

„Pregătirile pentru noul sezon au început! Astăzi, tinerii noștri de perspectivă s-au prezentat alături de o parte a colegilor de la prima echipă la vizita medicală.

Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!

Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:

1. Matei Marin

2. Pascalău Razvan

3. Toader Mihnea-Stefan

4. Udosen Godwin

5. Licsandru Mihail-Cristian

6. N’Giuwu Matteo

7. Doană Ianis

8. Belive Peter

9. Manole Adrian

10. Ungureanu Costin

11. Honceru Andrei

12. Irimia David

13. Irimia Alexandru

14. Duțu Matteo

15. Fudulache Luca

16. Mihai Cristian-Petrisor

17. Soare Casian

18. Kyrychenko Vadym

19. Bordușanu Antonio-Alexandru

20. Mărginean Iulius-Andrei

21. Musi Alexandru-Marian

22. Tarbă Ianis

23. Caragea Adrian Iulian

24. Bărbulescu Luca

25. Rotund Raul”, se arată în postarea lui Dinamo de pe pagina de Facebook.

Anunțul a fost întâmpinat și cu reacții de nemulțumire din partea mai multor susținători ai „câinilor”:

„B-ul bate la usa! Cioc, cioc, Mihalescu (n.r. Cosmin, directorul sportiv al clubului).”

„Dinamo 2 ....nu găsești 11 jucători cât de cât sa ii bagi în teren.”

„Până nu pleaca acest Nicolescu (n.r. Andrei) nu avem șanse la trofee.”

„Dacă dintre toți rămân 5, va fi ceva. Are grijă Nicolescu să-i dea pe toți în L2 și va aduce jucători liberi de contract, de preferință accidentați sau fără valoare.”

„Din 25.....18 sunt de Liga 2”

Alexandru Musi: „Cam scurtă vacanța, dar asta este viața de fotbalist”

Alexandru Musi a fost singurul fotbalist de bază al lui Dinamo care s-a prezentat la viza medicală.

„Orice jucător își dorește cu cât mai multe zile de vacanță, dar mă bucur că am ajuns iar la echipă.

Sper să facem un sezon bun, am văzut că avem și un antrenor nou și sper să facem o treabă bună, să ne atingem obiectivul.

Cam scurtă vacanța, da, dar asta este viața de fotbalist. De asta ești plătit și ești plătit bine”, a declarat Musi, citat de gsp.ro.

38 de meciuri a disputat Musi pentru Dinamo în sezonul 2025/26. A marcat 8 goluri și a oferit 5 pase decisive

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